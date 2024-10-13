«Динамо» — «Спартак». Жамнов запутает Кудашова в московском дерби

14 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» будет играть со «Спартаком» на «ВТБ Арене». Начало – в 19:30 мск. Красно-белые входят в топ-3 лучших команд Западной конференции на данный момент, а бело-голубые ведут борьбу за место в восьмёрке сильнейших.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 14 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение красно-белым. Поставить на победу подопечных Жамнова в основное время можно с коэффициентом 2.30. Шансы бело-голубых оценили в 2.65. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.78, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.05. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» (14.10.2024)

Что может быть лучше московского дерби в самом начале недели. «Динамо» и «Спартак» скрестят клюшки на льду «ВТБ Арены». Посмотрим, кто окажется сильнее. Бело-голубые пребывают не в лучшем настроении. Они занимают восьмую строчку в таблице Западной конференции. Когда такое было?

Подопечные Алексея Кудашова в минувшем сезоне выиграли Кубок Континента, набрав больше всех очков в регулярном чемпионате КХЛ. Но стартовали в текущем розыгрыше не так активно. В последних пяти матчах они одержали всего две победы – над «Витязем» (3:0) и «Салаватом Юлаевым» (4:2).

Правда, уступили сильным соперникам – ЦСКА (3:4 Б), «Трактору» (1:4) и «Металлургу» (3:5). Потребовалась перезагрузка, и хорошо, что Алексей Кудашов это понял вовремя. На встречу с уфимцами, которую бело-голубые выиграли, с капитанской нашивкой вышел на лёд Игорь Ожиганов, а не Никита Гусев.

Как сказал тренер, рекордсмен по количеству набранных очков в регулярке отнёсся к подобному решению спокойно. Сделано это было, чтобы снять давление с Гусева. Кудашов считает, что теперь он сможет сконцентрироваться только на своей игре и заброшенных шайбах. Помогло ли это – пока непонятно. Никита в той игре отдал один голевой пас.

Красно-белые, по сравнению с прошлым сезоном, не выглядят хуже. Если только моментами. Они отстают от «Локомотива», возглавляющего таблицу Западной конференции, на шесть очков. Если бы не небольшая просадка в последних матчах, могли бы вполне сравняться с железнодорожниками.

Подопечные Алексея Жамнова, так же, как «Динамо», проиграли три из пяти последних встреч. Потерпели поражения они от «Трактора» (2:3 Б), «Металлурга» (2:5) и «Салавата Юлаева» (2:5). Победил «Спартак» «Барыс» (4:2) и «Ак Барс» (3:0). Конечно, от первой тройки нападающих красно-белых, пошумевших в минувшем сезоне, ожидали немного большего, но они ещё проявят себя.

Важно отметить, что в игре с казанцами Жамнов произвёл перестановки. В первой тройке вместе с Голдобиным вышли Ружичка и Мальцев. Это сработало. Также стоит отметить игру вратаря Дмитрия Николаева – это его первый матч в этом сезоне, сыгранный «на ноль». Тренер «Спартака» отметил, что перед игрой с «Динамо» вновь будут перестановки.

Это наверняка запутает Алексея Кудашова. В итоге получается, что обе команды перед очной встречей претерпели перестановку, перезагрузку и изменили подход к делу. Но «Спартак» явно интереснее, чем «Динамо». У красно-белых лучше показатели на дистанции, они не испытывают давления, находясь в верхней части таблицы Западной конференции. Плюс Жамнов всерьёз взялся за изменения в звеньях. Предлагаем ставку на итоговую победу «гладиаторов» за 1.78.

Ставка: итоговая победа «Спартака» за 1.78.