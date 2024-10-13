Украина — Чехия. Мудрик и Довбик нестабильны

14 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Украина — Чехия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение жёлто-синим: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 2.60. Успех чехов оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Украина — Чехия 14 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Украина — Чехия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют украинцы, сыграет коэффициент 1.31. Гол чехов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Украина — Чехия (14.10.2024)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. На 14 октября запланировано много интересных встреч 4-го тура группового этапа Лиги наций. В одной из них на стадионе «Тарчиньски Арена» в городе Вроцлав померяются силами Украина и Чехия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Украинцы начали свой путь в Лиге наций неудачно. Они уступили Албании (1:2) и как раз Чехии (2:3). Затем жёлто-синие победили Грузию (1:0), но встреча оставила после себя противоречивое впечатление. «Крестоносцы» не показали своего уровня. Хвича Кварацхелия покинул поле без результативных действий.

Зато забил Михаил Мудрик с передачи Георгия Судакова. Полузащитник «Челси» — один из немногих футболистов основной обоймы, которых Сергей Ребров включил в заявку на Лигу наций. Специалист вызвал в национальную команду довольно много молодёжи. Он по максимуму старается раскрыть таланты для дальнейшего прогресса сборной.

Некоторые молодые игроки сборной Украины действительно оставляют после себя приятное впечатление, но в целом уровень командной игры у таких жёлто-синих низкий. Они уступили грузинам по владению мячом и нанесли всего два удара в створ.

Рассчитывать на то, что Мудрик и другие лидеры сборной Украины, в частности Артём Довбик и Илья Забарный сделают разницу в грядущем матче, не стоит. В их выступлениях отсутствует стабильность. Особенно это касается хавбека «Челси». После удачных встреч у него чаще всего случается спад.

У сборной Чехии старт в Лиге наций тоже совсем не задался. Она разгромно проиграла Грузии (1:4), хотя по содержанию счёт должен был быть совершенно другим. «Народная команда» создала больше опасных атак и выиграла по многим другим показателям. Справедливость восторжествовала чуть позднее.

Продемонстрировав красивую качественную игру, чехи обыграли украинцев (3:2) и Албанию (2:0). Стоит отметить, что Сергей Ребров меньше экспериментировал в игре с «народной командой». Помимо Михаила Мудрика и Ильи Забарного, он выпустил Виктора Цыганкова, Андрея Ярмоленко, Александра Зинченко, Анатолия Трубина и Тараса Степаненко. Не помогло.

Стараний основы жёлто-синих оказалось недостаточно. Подопечные Ивана Гашека показали более слаженный командный футбол и выиграли совершенно по делу. Задача специалиста — продолжать развивать успех. Ресурсов для этого у него в достатке.

У Гашека в подспорье имеется ряд выделяющихся техникой и результативностью футболистов. Он может положиться на экс-форварда «Локомотива» Яна Кухту, бывшего полузащитника «Спартака» Алекса Крала, лидеров «Вест Хэма» — Владимира Цоуфала и Томаса Соучека, а также на ставшего по итогам прошлого сезона чемпионом Германии с «Байером» Адама Гложека.

На этом список качественных игроков сборной Чехии не заканчивается. Неудивительно, что она добыла путёвку на Евро-2024 и навязала на турнире борьбу очень сильным соперникам. Заключить пари на победу «народной команды» в грядущем матче можно с коэффициентом 2.80.

Скорее всего, предстоящая встреча будет проходить примерно по тому же сценарию, что предыдущая. В игре подопечных Гашека больше качества, чем в выступлениях сборной Украины. У «народной команды» лучше двигается мяч и чаще получается создавать опасные моменты, чем у жёлто-синих.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Украина — Чехия 14 октября 2024 года

Состав сборной Украины слишком сильно омоложен. Хотя даже близким к основе составом у Сергея Реброва всё равно не получилось избежать поражения в предыдущей очной встрече. Сборная Чехии видится фаворитом. Она играет собраннее и интереснее, вследствие чего чаще побеждает.

Ставка: победа Чехии за 2.80.