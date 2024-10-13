Германия — Нидерланды. Уже привычная веселуха в матче грандов

Клубный европейский футбол дожил до октябрьской международной паузы, можно немного отдохнуть. Но только не тем футболистам, кого вызвали в национальные команды. В понедельник, 14 октября, продолжится программа 4-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Германия — Нидерланды, который пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Германия — Нидерланды 14 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности. Победа сборной Нидерландов соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10 — 24% вероятности.

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Вероятность выше 63%. А наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Германия — Нидерланды (14.10.2024)

Первые матчи соперников во время октябрьской международной паузы сложились по-разному. Сборная Германии гостила у сборной Боснии и Герцеговины и сумела одержать победу со счётом 2:1. Дублем отметился Дениз Ундав. Причём особенных проблем у гостей не возникло. Забили дважды до перерыва, и лишь концовка получилась не такой спокойной из-за гола Эдина Джеко.

Сборная Нидерландов, в свою очередь, очки потеряла. Гостила у сборной Венгрии и логично считалась фаворитом. Однако, несмотря на перевес по ударам в сторону ворот, числу атак и владению мячом, из Будапешта увезла лишь ничью со счётом 1:1. Причём пропустили гости первыми, а спаслись от поражения уже в меньшинстве благодаря голу Дензела Думфриса.

Друг с другом немцы и нидерландцы успели повстречаться на старте цикла Лиги наций. Во 2-м туре сыграли вничью в матче, который проходил в Амстердаме. Тогда встреча завершилась со счётом 2:2, а первые три мяча были забиты уже к перерыву. В предстоящем противостоянии, которое пройдёт в Мюнхене, вероятно, мы снова увидим несколько забитых мячей.

Как уже стало понятно, обе сборные не отличаются надёжной игрой в обороне этой осенью. Зато компенсируют огрехи в защите хорошей реализацией. Сборная Германии пропустила за три тура три мяча, а забила — девять. Сборная Нидерландов вообще пропустила пять раз, но отличилась — восемь. Неудивительно, что аналитики ждут голы в обе стороны.

В пользу высокой результативности говорит и история личных встреч. В шести предыдущих противостояниях забивали и немцы, и нидерландцы. Причём в пяти из этих случаев тотал превышал три мяча. На таком фоне комбинированная ставка «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» просится сама. Тем более что коэффициент на неё букмекеры предлагают приличный.

Финальный аргумент — кадровые потери с обеих сторон. Юлиан Нагельсман вынужден обходиться без классного вратаря. Мануэль Нойер завершил карьеру, у Марка-Андре тер Штегена — травма, а Александру Нюбелю может не хватить опыта столь больших выступлений. Рональду Куману же придётся обойтись без получившего красную карточку Вирджила ван Дейка.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.