Бельгия — Франция. Дешам справляется без скандального Мбаппе

Про форварда опять говорят, но у французов и так неплохо получается.

Клубный европейский футбол дожил до октябрьской международной паузы, можно немного отдохнуть. Но только не тем футболистам, кого вызвали в национальные команды. В понедельник, 14 октября, продолжится программа 4-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Бельгия — Франция, который пройдёт на «Стадионе короля Бодуэна» в Брюсселе. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Бельгия — Франция 14 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа сборной Бельгии доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00 — около 33% вероятности. Наименее вероятным считается ничейный исход.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.93, в тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. При этом наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1. Коэффициент в районе 6.10.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Бельгия — Франция (14.10.2024)

Сборная Франции стала для сборной Бельгии в 2024 году если не кошмаром, то как минимум камнем преткновения. Во-первых, французы выбили бельгийцев из плей-офф чемпионата Европы в Германии, победив со счётом 1:0 в не самом содержательном матче. Во-вторых, уже по делу обыграли их со счётом 2:0 во 2-м туре Лиги наций.

Более того, у подопечных Дидье Дешама есть все шансы, чтобы снова самоутвердиться за счёт команды Доменико Тедеско. Несмотря на невнятный старт, а именно домашнее поражение в 1-м туре от сборной Италии (1:3), они раскочегарились. Недавно на выезде разгромили сборную Израиля (4:1), которая ранее справедливо попала в Лигу А.

Сборная Бельгии, в свою очередь, переживает не лучшие времена и показывает результаты заметно хуже, нежели пять-шесть лет назад. В плей-офф Евро-2024 попала не так уверенно, как могла бы, а за три матча нового цикла Лиги наций одержала лишь одну победу — над сборной Израиля (3:1). А ничья со сборной Италии (2:2) пусть не вводит в заблуждение.

Бельгийцы в прошлом туре гостили в Риме и уступали со счётом 0:2 уже к 25-й минуте! Если бы не удаление в составе хозяев на 40-й минуте, скорее всего, гости проиграли бы. Несмотря на то что подопечные Доменико Тедеско провели в большинстве чуть больше тайма, в итоге в створ ворот они нанесли столько же ударов, сколько команда Лучано Спаллетти.

У сборной Франции есть проблема с основным нападающим. Килиан Мбаппе попал в очередную шумиху, и теперь со знаком минус. На октябрьские сборы не поехал из-за травмы, хотя после объявления составов даже играл за клуб. А недавно стало известно о посещении форвардом ночного клуба. Конечно, подобные ситуации всегда выглядят некрасиво, но факт в том, что на сборах игрока нет.

Дидье Дешаму придётся выкручиваться без важного футболиста. Однако это не должно стать проблемой, если учитывать нынешнее состояние сборной Бельгии и достижения самих французов в атаке в матче с Израилем. Иначе говоря, сборная Франции снова сумеет справиться со сборной Бельгии. Тем более что тот же Мбаппе в последней очной встрече появился на поле уже при счёте 2:0 и не сильно помог.

Ставка: победа сборной Франции за 2.45.