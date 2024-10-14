Экспресс с коэффициентом 4.95: Спаллетти и Монтелла отпразднуют победы

Скоро международные турниры вновь уйдут на перерыв, а пока наслаждаемся матчами сборных. Представляем вашему вниманию экспресс на встречи в Лиге наций, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч Азербайджан – Словакия

Сборная Азербайджана занимает последнее место в группе 1 Лиги С. Команда не набрала ни единого очка. Плохи дела у подопечных Фернанду Сантуша. Они уступили Швеции (1:3), Словакии (0:2) и даже Эстонии (1:3). Результат последнего матча говорит о том, что азербайджанцы в очень плохой форме.

Словакии нельзя проигрывать, ведь она близка к повышению. «Словацкие соколы» набрали семь очков, как и шведы, которым они уступают лишь по дополнительным показателям. Подопечные Франческо Кальцоны начинали участие в Лиге наций с двух побед – над Эстонией (1:0) и Азербайджаном» (2:0). В последней встрече сыграли вничью со Швецией (2:2).

Скорее всего, ничего не помешает сборной Словакии обыграть азербайджанцев ещё раз. Подопечные Сантуша находятся в очень плохой форме, и конца их серии неудач не видно. Предлагаем ставку на победу «словацких соколов» за 1.75.

Прогноз на матч Италия – Израиль

Новый сезон Лиги наций сборная Италии начала красиво. Сначала она обыграла Францию (3:1), затем израильтян (2:1). В минувшем матче «лазурные» сыграли вничью с Бельгией – 2:2. Если бы не удаление, подопечные Лучано Спаллетти могли бы одержать победу. Оба гола были пропущены после того, как итальянцы остались в меньшинстве.

У сборной Израиля так не получается. Все три матча она проиграла. Ещё бы, ведь в Лиге А собраны сильнейшие сборные. К сожалению, пока сине-белые не дотягивают до такого уровня. Поочерёдно они уступили Бельгии (1:3), Италии (1:2) и Франции (1:4).

Заметно только то, что израильтяне не сдаются и огрызаются встречными атаками. В каждой из трёх встреч в Лиге наций они забивали. Правда, что удастся огорчить Доннарумму в очередной раз, верится с трудом. Предлагаем поставить на победу Италии и тотал меньше 4.5 мяча за 1.57.

Прогноз на матч Исландия – Турция

После того как сборная Исландии в последней встрече с Уэльсом пропустила два мяча уже до 29-й минуты, казалось, что команда не спасётся. Однако «викинги» умудрились отыграться и закончить встречу вничью – 2:2. У них всё ещё сохраняются шансы пойти на повышение. Отставание от возглавляющей группу Турции составляет три очка.

Однако «лунным звёздам» легко даётся прохождение Лиги В. После нулевой ничьей с Уэльсом в матче 1-го тура группового этапа, турки одержали две победы подряд – над Исландией (3:1) и Черногорией (1:0).

Мы поставим на победу турецкой сборной за 1.85. Она стабильнее, интереснее и находится на пути прогресса под руководством Монтеллы. «Викинги», конечно, старательны и цепляются за результат, но этого мало.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Словакии в матче с Азербайджаном за 1.75.

Ставка 2: победа Италии в матче с Израилем и тотал меньше 4.5 мяча за 1.57.

Ставка 3: победа Турции в матче с Исландией за 1.80.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.57 Х 1.80 = 4.95.