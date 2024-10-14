«Рейнджерс» — «Детройт». Шестёркин и Панарин зарядятся энергетикой

15 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Детройт». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 1.83. Успех «красных крыльев» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Детройт» 15 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Рейнджерс» — «Детройт» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт Ред Уингз» (15.10.2024)

15 октября состоится множество интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке померяются силами «Рейнджерс» и «Детройт». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

После крупной победы над «Питтсбургом» (6:0), «Рейнджерс» уступили «Юте» (5:6 ОТ). Новичок НХЛ в клочья разорвал защиту команды из Нью-Йорка. У Игоря Шестёркина не было шансов переломить ход встречи. Его расстреливали из убойных позиций.

Во встрече с «Питтсбургом» Шестёркин установил необычное достижение. Он стал первым вратарём «Рейнджерс» с 1956 года, которому удалось оформить шат-аут в первом матче сезона. «Юта» здорово подпортила статистику голкиперу. Она нанесла всего 26 бросков, но шесть из них ознаменовались взятием ворот.

В предстоящем матче Шестёркин должен вне зависимости от игры защиты выступить с нормальной спортивной злостью. Через год у него заканчивается контракт с «синерубашечниками». Цель голкипера — провести отличный сезон и продлить трудовое соглашение на выгодных условиях.

Хорошо, что даже при некачественной игре защиты у «Рейнджерс» получается набирать очки. Отдельно за это стоит похвалить Артемия Панарина. В матче с «Питтсбургом» он отдал две результативные передачи, а во встрече «Ютой» оформил дубль.

По итогам минувшего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ Панарин забросил 49 шайб и отдал 71 голевой пас. Новый сезон может сложиться для него ещё успешнее. Нападающий очень быстро набрал форму.

У «Детройта» всё наоборот. Клуб начал сезон с поражения от «Питтсбурга» (3:6), но затем дома разгромил «Нэшвилл» (3:0). Выдающейся игры во встрече с «Предаторз» подопечные Дерека Лалонда не показали. Они нанесли практически в два раза меньше бросков в створ.

Чуть ли не в одиночку вытащил игру с «Нэшвиллом» новобранец «Ред Уингз» Кэм Тальбо. Голкипер совершил целых 42 сейва. В прошлом сезоне вратари «Детройта» тоже неплохо справлялись со своими обязанностями, а вот защита регулярно проваливалась.

Оборона клуба практически полностью состоит из молодёжи. В межсезонье у селекционного отдела не получилось разбавить её опытными и качественными хоккеистами. Вопрос только в том, как быстро «наедятся» Кэм Тальбо и его сменщик Алекс Лайон.

Помимо «зелёной» молодёжи, тянут «Детройт» ко дну ветераны, которые уже не оказывают такого влияния на игру, как раньше. Они только загружают зарплатную ведомость, не давая команде возможности качественно укрепить состав.

Поставить на победу «Рейнджерс» в грядущем матче в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Предстоящая игра пройдёт в Нью-Йорке. Болельщики зарядят Шестёркина и Панарина энергетикой.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Детройт» 15 октября 2024 года

«Ред Уингз» не представляют серьёзной опасности для клуба из Нью-Йорка. Выдающаяся игра Тальбо в матче с «Нэшвиллом» — это, скорее всего, разовый случай. Надолго вратаря с такой защитой не хватит. Тем более у «синерубашечников» есть Артемий Панарин. Вместе с Игорем Шестёркиным он сделает результат в грядущей встрече.

Ставка: победа «Рейнджерс» за 1.83.