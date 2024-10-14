«Колорадо» — «Айлендерс». Цыплаков воспользуется проблемами Георгиева

Голкипер «лавин» очень много пропускает. Это шанс для экс-нападающего «Спартака».

15 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Айлендерс». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «лавин» в основное время можно с коэффициентом 2.15. Успех «островитян» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Айлендерс» 15 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Колорадо» — «Айлендерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Айлендерс» (15.10.2024)

Набирает обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 15 октября состоится множество интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере местный «Колорадо» примет «Айлендерс». Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

«Колорадо» очень плохо начал сезон. Он разгромно уступил «Вегасу» (4:8) и проиграл «Коламбусу» (4:6). Валерия Ничушкина не хватает, но команде необходимо учиться играть без россиянина. Форвард будет отбывать дисквалификацию ещё долго, да и не факт, что команда снова его простит.

У «Эвеланш» проблемы с вратарской позицией и зияют дыры в обороне. Приобретённый в межсезонье Кэлвин де Хаан ещё толком не освоился. На его счету уже есть одна результативная передача в составе «Колорадо», но обе встречи он закончил с отрицательным показателем полезности.

Много критики обрушилось на Александра Георгиева. В матче с «Вегасом» вратарь пропустил пять шайб после 16 бросков и был заменён, во встрече с «Коламбусом» он пропустил три шайбы после несложных бросков за 22 минуты и также был отправлен на скамейку запасных.

Джаред Беднар поддержал российского голкипера в трудную минуту. Он сказал, что Георгиев — игрок стартового состава, и выразил уверенность, что у Александра есть способности, талант и трудовая этика, чтобы исправиться и начать выигрывать матчи.

Поддержка тренера должна оказать на вратаря воздействие, но пока что основные надежды «Колорадо» связаны с Натаном Маккинноном, Микко Рантаненом, Кейлом Макаром и другими результативными хоккеистами «Эвеланш». Будет здорово, если подтянется Николай Коваленко. На его счету нет полезных действий, но это только пока.

«Айлендерс» начали сезон не лучше, чем «Колорадо». Они уступили «Юте» (4:5 ОТ) и «Далласу» (0:3). Команда пока ещё не привыкла к новому главному тренеру и его требованиям. Оценивать Патрика Руа можно будет позднее. Впереди у него много кропотливой работы.

В межсезонье «Айлендерс» толком не укрепили состав, но радует, что быстро адаптируется Максим Цыплаков. Габаритный нападающий отметился заброшенной шайбой уже в дебютной игре в НХЛ. Руа очень впечатлён индивидуальными качествами и трудолюбивостью экс-форварда «Спартака».

Настораживает ситуация с другим россиянином, выступающим за «Айлендерс» — Ильёй Сорокиным. Прошлый сезон стал худшим в его карьере. В преддверии нового розыгрыша НХЛ голкипер перенёс операцию. Недавно он признался, что работает над психологией и много тренируется для того, чтобы чувствовать себя лучше.

В новом сезоне Сорокин не провёл ещё ни одного матча. Его замещал Семён Варламов. Возвращение Ильи на лёд и старания Максима Цыплакова не гарантируют улучшения результатов. «Айлендерс» — одна из самых посредственных команд лиги. Несколько элитных игроков не решают глобальных проблем.

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 6.5 шайбы за 2.10. У обеих команд проблемы, и в особенности это касается обороны. На двоих по итогам прошлого розыгрыша регулярки они пропустили 517 шайб. И, кажется, ситуация стала только хуже.

В то же время у «Эвеланш» отлично функционирует нападение. Кейл Макар и Натан Маккиннон просто неудержимы. У «Айлендерс» может удивить Максим Цыплаков, так что шансы на победу у команд примерно равны. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет верх по голам.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Айлендерс» 15 октября 2024 года

«Колорадо» очень много пропускает, и не факт, что доверие тренера к Георгиеву поможет это исправить. Шанс зацепиться за очки дают результативные полевые «Эвеланш», но и их стараний хватает далеко не всегда. У «Айлендерс» схожие проблемы, хотя они и в атаке смотрятся невесело. Есть надежда, что это улучшится благодаря Цыплакову. Он зарекомендовал себя с хорошей стороны.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.10.