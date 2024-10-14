Польша — Хорватия. Модрич оказывает больше влияния, чем Левандовски

15 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Польша — Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу хорватов можно с коэффициентом 2.22. Успех поляков оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Польша — Хорватия 15 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Польша — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Польша — Хорватия (15.10.2024)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место сборным. На 12 октября запланировано много интересных встреч 4-го тура группового этапа Лиги наций. В одной из них на стадионе «Народовы» в Варшаве померяются силами Польша и Хорватия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Цель сборной Польши — не вылететь. Она располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Бело-красные обыграли Шотландию (3:2), уступили как раз Хорватии (0:1) и Португалии (1:3). Для того чтобы повысить шансы на сохранение прописки, им будет достаточно ничьей в грядущем матче.

Важно, с каким настроем поляки подойдут ко встрече. Роберт Левандовски после поражения от Португалии рискнул пошатнуть атмосферу в раздевалке. Он раскритиковал игру национальной команды. По мнению нападающего, нужно больше владеть мячом в непосредственной близости от штрафной соперника.

Пример Левандовского вдохновляет. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Несмотря на возраст, в «Барселоне» не планируют искать Роберту замену. В клубе считают, что он ещё долгое время сможет демонстрировать игру высокого уровня.

Впрочем, игра за «Барселону» это одно, а выступления за сборную — совершенно другое. В составе национальной команды 36-летний нападающий радует результативностью значительно реже, чем на клубном уровне, и оказывает меньше влияния на игру.

Лидер Хорватии Лука Модрич, наоборот, в сборной играет более важную роль, чем в мадридском «Реале». Златко Далич сконструировал всё так, что на 39-летнем полузащитнике строится практически весь футбол команды. Некоторые опасаются за её будущее.

Что будет после того, как Лука Модрич, Андрей Крамарич и Иван Перишич примут решение о завершении карьеры? На самом деле, у Златко Далича всё схвачено. Омоложение обороны прошло для «пламенных» быстро и безболезненно, хотя поначалу многие также переживали из-за ухода старожилов.

Вполне вероятно, в будущем у Далича получится найти качественную замену даже Модричу. Хотя это очень трудно, и пока что преемника не видать. Тренер вынужден отталкивается от сильных качеств опытнейшего полузащитника, понемногу подтаскивающего молодёжь.

Главное, что результаты от этого сильно не страдают. «Пламенные» прошли отбор на Евро-2024 и неплохо выступили на самом турнире. В группе Лиги наций они занимают вторую строчку. «Шашечные» уступили Португалии (1:2), победили Польшу (1:0) и Шотландию (2:1).

Главным героем встречи с Польшей стал как раз Лука Модрич. Он забил прекрасный гол со штрафного. Вполне вероятно, сделает разницу полузащитник «Реала» и в грядущем матче. Поставить на победу сборной Хорватии можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22.

После неудачных матчей закрадываются мысли о том, что многолетних лидеров сборной Хорватии уже можно списать со счетов. Однако они постоянно доказывают обратное. Казалось бы, Модричу уже 39 лет, а он продолжает любить футбол и чувствовать, что ещё может попылить.

Недавняя очная встреча проходила полностью под диктовку «шашечных». Они были лучше по всем показателям и только чудом не забили больше. Вряд ли то, что предстоящий матч пройдёт в Польше, глобально что-то изменит. «Пламенные» видятся фаворитами.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Польша — Хорватия 15 октября 2024 года

Сборная Польши может попробовать сыграть от обороны и зацепиться за ничью. Однако и это у неё вряд ли получится. У Хорватии лучше состав и результаты. Для неё опыт Луки Модрича более полезен, чем для бело-красных индивидуальные качества Роберта Левандовского.

Ставка: победа Хорватии за 2.22.