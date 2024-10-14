Шотландия — Португалия. Роналду вообще собирается отдыхать?

Международная октябрьская пауза завершается, скоро футболисты начнут возвращаться в расположения своих клубов. Во вторник, 15 октября, завершится программа 4-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Шотландия — Португалия, который пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Шотландия — Португалия 15 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.63, что в приближении переваливает за 60% вероятности. Победа сборной Шотландии доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.30 — менее 20% вероятности. В ничью тоже не особо верят, коэффициент находится в пределах 4.30.

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74. Наиболее же вероятными экспертам представляются счёт 1:1 или минимальная победа гостей — 1:0 и 2:1.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Шотландия — Португалия (15.10.2024)

Сборную Шотландии можно похвалить как минимум за то, что она попала в Лигу А. Команда добралась до элитного эшелона и даёт бой каждому сопернику. Однако столь высокий уровень тянуть зачастую не получается. Пока шотландцы только проигрывают. Сборной Польши уступили со счётом 2:3, а сборным Португалии и Хорватии — со счётом 1:2.

Ключевым футболистом в обойме Стива Кларка, который с командой добился исторического выхода на чемпионат Европы, является Скотт Мактоминей. Перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» игрок забил половину голов своей национальной команды в Лиге наций. Да и в целом полузащитник показывает себя хорошо.

К слову, в ворота сборной Португалии в матче 2-го тура единственный гол сборной Шотландии забил именно Мактоминей. Причём тогда португальцам пришлось даже отыгрываться, и победу они вырвали лишь на 88-й минуте. Впрочем, теперь у подопечных Роберто Мартинеса есть все шансы закрепить тот успех и оправдать звание фаворита.

Дело в том, что сборная Португалии пока идёт без потерь в Лиге наций. Помимо сборной Шотландии, она обыграла также сборные Хорватии (2:1) и Польши (3:1). В последнем случае — на выезде, полностью контролируя при этом игру. Кстати, сможете угадать, кто снова отличился в составе португальского коллектива? Криштиану Роналду!

Этот гол стал для капитана команды третьим на старте Лиги наций. Совсем неплохо для 39-летнего нападающего. Хотя не только он проявляет лидерские качества. Сильно на результат также влияет Бруну Фернандеш. На том же отрезке из трёх туров полузащитник оформил 1+2 по системе «гол+пас» и провёл на поле даже больше времени.

Букмекеры не ждут разгромной победы от сборной Португалии. Если учитывать, что сборная Шотландии проигрывает лишь в один мяч, понять их можно. Однако в успехе гостевой команды сомнений не так много. Скорее всего, шотландцы дадут бой, будут голы. Но набравшие ход португальцы должны побеждать даже в гостях.

Ставка: тотал больше 1.5 мяча и победа Португалии за 1.88.