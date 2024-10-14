Испания — Сербия. Без Ямаля тоже можно жить

Международная октябрьская пауза завершается, скоро футболисты начнут возвращаться в расположения своих клубов. Во вторник, 15 октября, завершится программа 4-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Испания — Сербия, который пройдёт на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Испания — Сербия 15 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.36, что приблизительно равно 73% вероятности. Победа сборной Сербии доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.70 — около 10% вероятности. Ничья вероятнее, но коэффициент тоже высокий — 5.20.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.12. Причём в гол гостей эксперты не сильно верят. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16 (менее 50% вероятности). Наиболее ожидаемый счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги наций Испания — Сербия (15.10.2024)

В прошлый раз сборная Испании не сумела обыграть сборную Сербии. В матче 1-го тура нового цикла Лиги наций подопечные Луиса де ла Фуэнте гостили в Белграде, набегали на такое солидное преимущество, что просто не могли не забрать все три очка. Однако реализация моментов подвела, а потому пришлось довольствоваться нулевой ничьей.

Прорвало испанцев во 2-м туре. Снова в гостях, на этот раз — в Женеве, разгромили сборную Швейцарии со счётом 4:1. Но тут больше вопросов, конечно, к швейцарцам, поскольку гости оказались в меньшинстве уже на 20-й минуте. В первом же октябрьском матче «Фурия Роха» закрепила результат, на своём поле обыграв сборную Дании.

С датчанами игровой перевес тоже ощущался, однако забить удалось только один раз. Причём лишь на 79-й минуте. Более важно, что команда на оставшийся сбор осталась без Ламина Ямаля. Юный талант получил повреждение и отправился в расположение «Барселоны». Хотя понятно, что тренерский штаб сможет решить этот вопрос. Состав очень приличный, замены есть.

Сборной Испании удалось сохранить ворота нетронутыми даже без травмированных Дани Карвахаля и Родри. Скорее всего, команде удастся обыграть всухую и сборную Сербии, которая пока не впечатляет. Логично снова ожидать перевес испанцев по многим показателям. Особенно с учётом того, что выступают они на домашнем поле.

Сербская команда недавно победила сборную Швейцарии на своём поле — 2:0. Но тут важно отметить, что держали мяч и атаковали швейцарцы даже больше. Просто много позволили сопернику в контратаках. В сентябре же сербы ничего не смогли предложить испанцам в Белграде, а в Копенгагене вовсе проиграли Дании всухую.

На этом фоне ждать откровений от сборной Сербии в испанской Кордове не стоит. Сборная Испании, в свою очередь, должна спокойно справляться даже без Ламина Ямаля и не позволять сопернику лишнего. Раз уж лидеров оборонительного блока Луису де ла Фуэнте получилось заменить, то и в атаку талантливых футболистов найдёт.

Ставка: победа Испании всухую за 2.10.