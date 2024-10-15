Экспресс с коэффициентом 6.35: СКА прибавил в мастерстве, ЦСКА ждёт ещё много работы

Этот регулярный чемпионат КХЛ не перестаёт радовать интригами. Таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив», а Восточной – «Трактор». На сегодня запланировано несколько интересных встреч, из которых мы составили экспресс с коэффициентом 6.35.

Прогноз на матч «Адмирал» — «Северсталь»

Последние шесть игр «моряки» толком не могут прийти в себя. Они уступили в пяти из них – «Торпедо», минскому «Динамо», «Сочи», «Ладе» и «Трактору». Победили только тольяттинцев – 2:0. Стоит отметить, что за эти встречи «Адмирал» забросил лишь шесть шайб, пропустив 18.

«Северсталь» тоже не пример стабильности. Команда показывает хороший хоккей, но отрезками. Победы быстро сменяются поражениями. Из последних семи матчей «рыси» выиграли только три – у минского «Динамо» (3:2 и 3:2 Б) и СКА (4:3). В минувшей встрече подопечные Андрея Козырева вообще всухую уступили «Куньлуню» (0:3).

После долгого выезда «Адмирал» возвращается на домашнюю арену. Дома клуб из Владивостока выиграл четыре из пяти матчей. «Северсталь», в свою очередь, побеждала только в трёх из восьми встреч в гостях. Возможно, после поражения от «драконов» «рыси» будут не в лучшем настроении. А команде Тамбиева деваться некуда. Дома нужно отдавать все силы. Поставим на победу «моряков» с учётом ОТ и буллитов за 1.98.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — ЦСКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

У Дмитрия Квартальнова пока далеко не всё получается. Минское «Динамо» и правда способно удивить болельщиков. Но чаще в этом сезоне теряет очки там, где от него ожидали большего. Проиграв три матча подряд — СКА (0:3), «Сочи» (2:3) и «Северстали» (2:3 Б), «зубры» собрались и в минувшей встрече обыграли петербуржцев – 4:2. Одну из шайб забросил Шипачёв, а дубль оформил Усов.

ЦСКА жёстко раскачивает. Победы чередуются с поражениями, и кажется, что армейцы уже привыкли к этому. Проиграв всухую «Металлургу» (0:7) и «Трактору» (0:4), подопечные Ильи Воробьёва победили «Салават Юлаев» (2:0). Однако в последнем матче вновь уступили – «Автомобилисту» (3:4 Б).

У минчан определённо будут шансы набрать очки в матче с ЦСКА. Особенно если «зубры» воодушевятся победой в игре со СКА. Да и Шипачёв вернулся в состав, забросил шайбу. В общем, как бы странно это ни выглядело, но мы предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Динамо» больше 2.5 шайбы за 1.92.

Прогноз на матч СКА – «Нефтехимик»

После классной серии из пяти побед петербургский клуб стал чередовать успехи с неудачами в шахматном порядке. СКА в шести последних встречах уступил «Куньлуню» (4:5), «Северстали» (3:4) и минскому «Динамо» (2:4), но обыграл «зубров» (3:0), «Локомотив» (4:3 ОТ) и «Автомобилист» (5:2). Заострим внимание на том, что проблемы у команды Ротенберга были в играх с аутсайдерами, а победы в играх с ярославцами и екатеринбуржцами достойны похвалы.

В начале сезона у «Нефтехимика» была трёхматчевая победная серия, после которой последовали шесть поражений кряду. Недавно вновь нижнекамцы выиграли три встречи подряд – у «Лады» и дважды у «Амура». Последний матч проиграли «Сибири» (1:2).

Неужели история циклична и «волки» вновь попадут под серию поражений? Будет видно, но, учитывая уровень СКА, второго проигранного матча им не избежать. Поставим на победу армейцев с Невы с форой (-1.5) за 1.67.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: итоговая победа «Адмирала» в матче с «Северсталью» за 1.98.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Динамо» больше 2.5 шайбы в игре с ЦСКА за 1.92.

Ставка 3: победа СКА с форой (-1.5) в матче с «Нефтехимиком» за 1.67.

Общий коэффициент: 1.98 Х 1.92 Х 1.67 = 6.35.