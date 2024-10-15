Аргентина — Боливия. Месси снова будет недоволен

Пока в Европе гремят матчи Лиги наций, на другой стороне земного шара команды бьются за путёвки на предстоящий чемпионат мира. Среди прочих 16 октября на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе состоится матч 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 Аргентина — Боливия. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча отбора ЧМ-2026 Аргентина — Боливия 16 октября 2024 года

Букмекеры считают явным фаворитом принимающую сторону и не оставляют практически никаких шансов гостям. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.06, что даже в приближении переваливает за 90% вероятности. Победа же сборной Боливии доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 65.00 — всего 1,5% вероятности. Разница сумасшедшая.

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — лишь коэффициентом 1.32. Однако в гол гостей верят с трудом. Если забьют боливийцы, сыграет коэффициент 2.55 — менее 40% вероятности. Наиболее вероятным представляется счёт 3:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Боливия (16.10.2024)

Кажется, это тот самый случай, когда стоит сыграть против букмекеров. Аналитики считают, что сборная Аргентины сумеет разгромить сборную Боливии. Но ведь из них двоих именно боливийцы находятся на подъёме. Сама по себе команда скромная, большими достижениями давно не радовала. Зато посмотрите на последние результаты!

Из пяти прошлых матчей отбора на чемпионат мира сборная Боливии выиграла четыре при единственном поражении от Уругвая (0:3). Благодаря же победам над Перу (2:0), Венесуэлой (4:0), Чили (2:1) и даже Колумбией (1:0) она забралась на шестую строчку в таблице, а потому претендует на путёвку. Отрыв от восьмого места — два очка.

Конечно, против сборной Аргентины боливийцы почти всегда выступали посредственно. Особенно на выезде, где они не забивали с 2011 года. Вот только прямо сейчас действующие чемпионы мира сбавили свой уверенный ход. В середине сентября случилось поражение от сборной Колумбии, а теперь пришлось отдать очки сборной Венесуэлы (1:1).

Отчасти, конечно, вмешались погодные условия. Матч с венесуэльцами был задержан на полчаса из-за состояния поля, из-за большого количества воды. Причём не выдержали многие — на качество пожаловался как главный тренер Аргентины Лионель Скалони, так и её лидер Лионель Месси. Единственный гол, кстати, забил защитник Отаменди.

Однако с результативностью у аргентинцев не всё так хорошо и при нормальных условиях. За девять прошлых игр во всех турнирах больше двух мячей они забили всего лишь раз — нестабильным чилийцам. Учитывая, что сборная Боливии сейчас должна быть на подъёме, я бы не стал ждать разгрома. А Ф2 (+3) за счёт своей подстраховки на случай разницы в три мяча выглядит заманчиво.

Ставка: сборная Боливии победит с форой (+3) за 1.90.