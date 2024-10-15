Бразилия — Перу. От «селесао» осталось только название

Пока в Европе гремят матчи Лиги наций, на другой стороне земного шара команды бьются за путёвки на предстоящий чемпионат мира. Среди прочих встреч 16 октября на стадионе «Арена BRB Мане Гарринча» в Бразилии состоится матч 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 Бразилия — Перу. Стартовый свисток запланирован на 3:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча отбора ЧМ-2026 Бразилия — Перу 16 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают явным фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу сборной Бразилии предлагается с коэффициентом 1.22, что приблизительно равно 81% вероятности. Победа сборной Перу представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 16.00 — чуть больше 6% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 6.50.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Однако в гол гостей эксперты не сильно верят. Если они забьют, сыграет коэффициент 2.34 — чуть больше 40% вероятности. Наиболее возможным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура квалификации ЧМ-2026 Бразилия — Перу (16.10.2024)

Что-то сборной Бразилии совсем поплохело. На Кубке Америки команда не добралась даже до полуфинала, вылетев от сборной Уругвая, а её результаты на отборочном турнире ЧМ-2026 так и хромают. За семь прошлых туров пришлось потерпеть четыре поражения при одной ничьей с довольно скромной сборной Венесуэлы (1:1). Лишь только этой осенью пришли долгожданные победы.

И всё же это не выглядит убедительно. В сентябре бразильцы обыграли минимально сборную Эквадора и минимально проиграли сборной Парагвая. В первом же октябрьском матче добыли победу над нестабильно сборной Чили со счётом 2:1. Однако в этом случае даже пропустили первыми, а победный гол забили уже на 89-й минуте.

Под руководством Доривала Жуниора сборная Бразилии не отличается искромётной игрой в атаке, чего обычно ждёшь от неё. Однако главный тренер сохраняет за собой пост, а президент страны Лула Да Силва вообще считает, что вместо европейских звёзд должно быть больше представителей местного чемпионата. Команда тем временем лишь на четвёртом месте в группе.

К счастью для сборной Бразилии, у предстоящего соперника проблем ещё больше, а результаты — куда хуже. Сборная Перу в прошлом туре обыграла сборную Уругвая, и эта победа стала первой в квалификации. Лишь благодаря этому команда поднялась с последнего места в турнирной таблице. Хотя понятно, что претендовать на топ-6 будет трудно. Отставание составляет шесть очков.

В четырёх матчах до последнего триумфа во всех турнирах перуанцы потерпели три поражения при одной ничьей. Причём соперники не всегда были мощные. Пожалуй, единственное, что подкупает, так это сравнительно небольшое количество пропущенных мячей. Они пропустили пять мячей на данном отрезке.

Учитывая, что сборной Бразилии в последнее время с трудом даются результативные матчи, не стоит ждать чересчур много голов и на этот раз. История очных встреч с этим согласна — в трёх предыдущих случаях побеждали бразильцы, но тотал забитых мячей на двоих не превышал двух. Поэтому 1Х через ТМ2.5 мяча выглядит интересно.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча и Бразилия не проиграет за 2.18.