«Вашингтон» — «Вегас». Рекорд Гретцки сам себя не побьёт

16 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Вегас». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.15. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Вегас» 16 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Вегас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» (16.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 октября 2024, среда. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 16 октября состоится множество интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду «Кэпитал Уан-Арены» померяются силами «Вашингтон» и «Вегас». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Как и ожидалось, «Вашингтон» начал новый розыгрыш регулярного чемпионата с поражения. Он уступил «Нью-Джерси» (3:5). Для Александра Овечкина матч всё равно стал запоминающимся и подарил положительные эмоции. Нападающий открыл свой 20-й сезон в НХЛ, став лишь вторым россиянином за всю историю лиги — после Сергея Гончара, которому покорилась эта отметка.

Также Овечкин записал на свой счёт результативную передачу, но по итогу встреча стала для него 23-й в карьере без бросков в створ. Такими темпами российский нападающий нескоро побьёт рекорд Уэйна Гретцки. Для того чтобы сравняться с канадцем, ему осталось забить 41 гол.

Необходимо прибавлять как персонально Александру Овечкину, так и всем остальным. Во встрече с «Нью-Джерси» местами «столичные» смотрелись неплохо. Они разыгрывали комбинации и имели шансы сравнять счёт, но соперник показал более качественный командный хоккей и победил вполне заслуженно.

Спенсеру Карбери необходимо улучшать подготовку своих подопечных и совершенствовать тактику. В противном случае Овечкин так и будет уходить со льда без заброшенных шайб, а команда будет продолжать проигрывать. Не должно быть так, что классно играют несколько хоккеистов, а остальные катают вату.

У «Вегаса» в данном плане преимущество с отрывом. В ударе практически все его игроки, хотя ещё только начало сезона. Команда возглавляет сводную таблицу НХЛ. Она победила «Колорадо» (8:4), «Сент-Луис» (4:3) и «Анахайм» (3:1). В двух из этих встреч порадовал результативностью Иван Барбашёв.

На счету 28-летнего российского нападающего уже три заброшенные шайбы и столько же голевых передач. Он пребывает в отличном тонусе и оказывает большое влияние на игру «Голден Найтс». Во встрече с «Анахаймом» отличился ещё один россиянин, выступающий за «Вегас», — Павел Дорофеев.

Кроме того, во встрече с «Дакс» дебютировал за «Голден Найтс» Илья Самсонов, прошлый сезон для которого сложился неудовлетворительно. Смена клуба положительно сказывается на российском голкипере. Он впечатлён атмосферой, которую создают болельщики «Вегаса». Дальше — больше.

У «Голден Найтс» есть всё, чтобы продлить победную серию. Они пребывают на подъёме. Важно, что результат делают не только лидеры. Брюс Кэссиди даёт всем подопечным возможность выйти на первый план и стать важной частью команды. Здоровая конкуренция — залог успеха клуба.

Поставить на победу «Вегаса» в основное время в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Несмотря на то что встреча состоится в Вашингтоне, «Голден Найтс» видятся явными фаворитами. У них лучше глубина состава и результаты.

Хочется верить, что в скором времени Александр Овечкин вернётся в оптимальный тонус и примется сокращаться отставание от рекорда Уэйна Гретцки. Для «Кэпиталз» это — приоритетная цель. Пока что 39-летний нападающий не в форме. Над этим необходимо работать.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Вегас» 16 октября 2024 года

Команды подходят ко встрече в разных кондициях. «Вашингтон» ещё не влился в новый сезон. У него много проблем с рисунком игры, некоторые хоккеисты проседают. «Вегас», наоборот, очень быстро вошёл в ритм регулярного чемпионата, все его игроки держат марку. «Голден Найтс» набрали отличный ход и не намерены останавливаться.

Ставка: победа «Вегаса» в основное время за 2.15.