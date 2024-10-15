«Эдмонтон» — «Филадельфия». Мичков счастлив, Макдэвид недоволен

Начало сезона складывается для звезды НХЛ очень плохо. Российскому нападающему это на руку.

16 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Филадельфия». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 1.62. Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Филадельфия» 16 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Эдмонтон» — «Филадельфия» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.55. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Филадельфия Флайерз» (16.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 октября 2024, среда. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 16 октября состоится множество интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Роджер Плэйс» померяются силами «Эдмонтон» и «Филадельфия». Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

«Эдмонтон» начал сезон очень плохо. Он потерпел крупное поражение от «Виннипега» (0:6), а также проиграл «Чикаго» (2:5) и «Калгари» (1:4). На старте прошлого розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ команда тоже буксовала, но по итогу добралась до финала Кубка Стэнли, в котором досадно уступила «Флориде».

Звезда «Эдмонтона» Коннор Макдэвид недоволен качеством собственных выступлений и одноклубников. Нападающий отметил, что команда часто теряет шайбу и отдаёт много неточных пасов. Однако он не сомневается, что в скором времени «Ойлерз» наберут форму и будут побеждать.

По итогам прошлого сезона Макдэвид выиграл «Конн Смайт Трофи». В межсезонье состав «Эдмонтона» практически не изменился. В теории у Коннора должна была сохраниться отличная сыгранность с Леоном Драйзайтлем, Заком Хайманом, Эваном Бушаром и другими игроками. На практике у «Ойлерз» ничего не работает.

Крис Ноблох считает, что его подопечным просто нужно больше эмоций. Тренер «Эдмонтона» подчеркнул, что команде нужно быть более отчаянной и добавить желания. Видится надобность в повышении тренером требований на тренировках и налаживанию системы командной игры по новой.

«Филадельфия» начала сезон более удачно, нежели «Эдмонтон». Она обыграла «Ванкувер» (3:2 Б) и обидно уступила «Калгари» (3:6). Подопечные Джона Тортореллы нанесли больше бросков, но соперник оказался точнее. Да и голкипер у «Флэймс» сыграл надёжнее.

Ивану Федотову нужно время на освоение и набор формы. В хорошем тонусе голкипер способен творить магию, но пока что до оптимальных кондиций ему далеко. Вратарь много пропускал на предсезонке и не сумел помочь команде во встрече с «Калгари». Он пропустил пять шайб и совершил 26 сейвов.

Зато очень здорово влился в ритм НХЛ и новую команду Матвей Мичков. Уже в дебютном матче он сыграл в первом звене и помог добыть важную победу. В матче с «Флэймз» нападающий отметился результативной передачей. Джон Торторелла может вырастить из него настоящую звезду.

На предсезонке Мичков просто разрывал. В четырёх играх он забросил три шайбы и отдал четыре голевые передачи. Россиянин быстро становится одним из лидеров «Филадельфии». Торторелла грамотно подталкивает форварда к прогрессу, максимально стараясь не подавлять его креативности.

Пока что о стабильности говорить рано и выявить фаворита в грядущем матче очень сложно. У «Эдмонтона» всё очень плохо, но у него полно мотивации и спортивной злости. Команда может сыграть на пределе собственных возможностей и исправиться за три домашних поражения кряду.

В то же время не стоит списывать со счетов «Филадельфию», игра которой наполнена тренерской мыслью. Торторелла — классный опытный специалист, строящий команду на годы вперёд. Что-то у него не получается, но в нападении «Флайерз» смотрятся очень интересно и опасно. Заключить пари на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

Будет интересно понаблюдать за Матвеем Мичковым. У россиянина есть хорошие шансы воспользоваться проблемами «Эдмонтона» и забросить свою первую шайбу в лиге. Результативность «Ойлерз», может, и вырастет благодаря мотивации, но снизить количество ошибок и усовершенствовать игру в обороне Крису Ноблоху будет непросто.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Филадельфия» 16 октября 2024 года

«Эдмонтон» заряжен. У него ярое желание прервать плохую серию, но получится ли? Даже если Макдэвид и другие форварды прибавят, нет уверенности, что этого хватит для победы. «Ойлерз» очень много пропускают. Состав «Филадельфии» скомплектован хуже, но она всё равно очень опасна. Команда Джона Тортореллы умеет навязывать борьбу сильным соперникам.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 1.95.