«Барыс» — «Салават Юлаев». Виктор Козлов подтянет дисциплину

У уфимцев очень много удалений, и в первую очередь это вина тренера. Нужно ужесточать требования к подопечным.

16 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.52. Шансы астанчан эксперты оценили в 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» 16 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Барыс» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.50.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» (16.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2024, среда. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

На 16 октября в КХЛ запланированы три встречи. В одной из них на льду стадиона «Барыс-Арена» в Астане местный «Барыс» примет «Салават Юлаев». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Уфимцы выиграли три из четырёх последних очных встреч. Получится ли у них победить в этот раз?

«Барыс» терпит бедствие. Он замыкает сводную таблицу КХЛ. В 15 встречах команда набрала всего лишь семь очков. Она победила «Автомобилист» (2:1 ОТ), «Сочи» (1:0) и «Авангард» (1:0). За этот период времени «барсы» забросили всего лишь 16 шайб, а пропустили целых 53.

Отставка Дэвида Немировски ровным счётом ничего не поменяла, но, возможно, на астанчан окажут влияние трансферы. «Барыс» выставил на драфт отказов несколько легионеров, выменял Станислава Бочарова, Илью Хохлова, Никиту Сетдикова, а совсем недавно ещё и Ивана Николишина.

В целом у «Барыса» собрался приличный по именам состав. У Вячеслава Буцаева в подспорье есть ряд легионеров, опытный Антон Бурдасов, раньше регулярно радовавший результативностью Дамир Жафяров и Виктор Антипин. Это многое повидавшие на своём веку хоккеисты.

Впрочем, генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин заявил, что эти игроки являются, на его взгляд, неликвидными. Болякин подчеркнул, что не давал своего согласия на приобретение этих хоккеистов. В общем, пока что большие проблемы у клуба из Астаны и на внутренней кухне, и на льду.

У «Салавата Юлаева» результаты явно получше, чем у «Барыса». Уфимцы выиграли 7 из 12 матчей. При том что у них был достаточно сложный календарь. В соперниках было много команд из верхней части сводной таблицы КХЛ. Дальше должно быть несколько проще.

Показатели «зелёных» могли быть ещё лучше. Они потеряли немало очков из-за совершенно необязательных удалений. В последней встрече с московским «Динамо» подопечные Виктора Козлова провели практически 20 минут в меньшинстве. Дисциплина очень сильно хромает.

В первую очередь из-за этого возникают претензии к Козлову. Из-за банальных вещей и неудачных решений специалиста команда теряет очки на ровном месте. Также есть за что предъявить хоккеистам. Удалениями они ломают собственный ритм игры и становятся виновниками поражений.

Предстоящая встреча — неплохая возможность для Виктора Козлова и его команды искупить часть накопившихся грехов. Недооценивать соперника уфимцам ни в коем случае нельзя. Игра пройдёт в Астане. Поддержка болельщиков наверняка мотивирует «Барыс». Легко обыграть его не получится.

Заключить пари на победу «Салавата Юлаева» и тотал больше 5.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. Зрители вправе ожидать от игры высокой результативности. Обеим командам свойственно допускать ошибки и пропускать простые шайбы. Особенно в этом плане уязвим «Барыс».

С результативностью у «барсов» понемногу дела начинают налаживаться. Новые приобретения призваны ещё подтянуть этот компонент. Остальное — дело техники легионеров «Салавата Юлаева». Сразу два выступающих в его составе иностранца входят в топ-7 лучших бомбардиров КХЛ. Александр Хмелевски набрал 14 (7+7) очков, а на счету Джоша Ливо уже 16 (8+8) очков.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» 16 октября 2024 года

«Барыс» пребывает в кризисе. Пока что он является главным поставщиком очков в лиге. У астанчан плохо работает всё, но в особенности оборона. Случаются временные вспышки и победы, но сразу после следуют поражения с большим количеством пропущенных шайб. У «Салавата Юлаева» тоже есть недочёты, но у Виктора Козлова есть возможность их исправить. Поднять дисциплину – и уже станет значительно лучше.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.17.