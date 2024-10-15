«Трактор» — «Ак Барс». Бенуа Гру сбросит скорость

16 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» будет играть с «Ак Барсом» на «Арене-Трактор». Начало – в 17:00 мск. Челябинцы возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Их задача – задержаться на первом месте как можно дольше.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» 16 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «белым медведям». Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.10. Шансы казанцев оценили в 3.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.73. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.67.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» (16.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2024, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Бенуа Гру чётко делает свою работу. Благодаря его стараниям «Трактор» показывает хоккей высокого уровня и занимает первое место в таблице Восточной конференции. Не просто так многие эксперты сравнивают его с Бобом Хартли. Причём сходство находят во всём. Посмотрим, что будет дальше.

Но пока впечатления от челябинского клуба только хорошие. В последней встрече прервалась шестиматчевая победная серия «белых медведей». За её время они обыграли «Авангард» (4:2), «Спартак» (3:2 Б), московское «Динамо» (4:1), ЦСКА (4:0), «Адмирал» (2:0) и «Торпедо» (5:4 ОТ). Уступили челябинцы «ястребам» (1:3).

Бенуа Гру признался, что соперник был лучше во всех аспектах, но подчеркнул, что это не усталость. В предстоящей встрече «Трактору» нужно доказать, что он остаётся таким же мотивированным и сильным. Главная причина успехов челябинцев кроется в хорошей комплектации состава и сплочённости.

А ведь «Ак Барс» тоже выдал шикарную победную серию из семи матчей, которая обернулась тремя поражениями кряду – от «Амура» (1:2), «Сибири» (3:6) и «Спартака» (0:3). Как бы «белых медведей» не затянуло в такое же болото. Однако в последней встрече казанцы обыграли «Металлург» (5:0).

«Барсы» почти в два раза перебросали «Магнитку». Анвар Гатиятулин остался очень доволен результатом. По его словам, хоккеисты выполнили все установки и требования. Тимур Билялов записал на свой счёт первый «сухарь» в этом сезоне. У сменщика Амира Мифтахова две игры «на ноль».

У «Ак Барса» хорошая комплектация состава. Многие хоккеисты продолжают стремительно прогрессировать под руководством Гатитяулина. В их числе Артём Галимов. Идеально вписался в состав Александр Барабанов. Приятные впечатления вызывает игра канадца Ника Петана.

Матчи между челябинцами и казанцами всегда получаются непростыми. «Ак Барс» выиграл три из четырёх последних очных встреч. Однако сравнивать ту игру «белых медведей» с сегодняшней – неправильно. При Бенуа Гру они сильно прибавили. Но ведь и команда Гатиятулина с каждым днём растёт, учится на ошибках.

В этом матче мы прогнозируем, что «Ак Барс» не проиграет и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за 2.15. Встречи между такими равными командами, которые умеют хорошо обороняться и могут рассчитывать на помощь своих вратарей, редко получаются результативными. Психологически преимущество у казанцев, они подходят к игре, победив «Металлург» всухую, а челябинцы – проиграв «Авангарду», находящемуся в плохой форме.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.15.