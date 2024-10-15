«Куньлунь» — «Локомотив». У Кравца нет козырей против Никитина

Чем может насолить команда, которая пропускает больше всех, клубу, у которого лучшая оборона и больше опыта?

16 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» будет играть с «Локомотивом» на «Арене-Мытищи». Начало – в 19:30 мск. Железнодорожники возглавляют таблицу Западной конференции. Смогут ли «драконы» ослабить их уверенность?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Локомотив» 16 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение железнодорожникам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.65. Шансы «драконов» оценили в 4.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.80. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Локомотив» (16.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2024, среда. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Михаил Кравец в своём репертуаре. Когда он возглавил «Куньлунь» летом, на него возлагали большие надежды. Ещё бы, ведь начало сезона у китайского клуба получилось хорошим – две победы. Жаль, что это был временный эффект. Бесспорно, крошечными отрезками «драконы» радуют своих болельщиков. Но этого катастрофически мало.

Например, обыграв СКА (5:4) и «Салават Юлаев» (5:2), подопечные Кравца уступили «Витязю» (2:7), «Торпедо» (0:4) и «Локомотиву» (2:3 ОТ). Благо серия поражений была прервана в минувшей встрече, в которой «Куньлунь» победил «Северсталь» — 3:0.

Но «драконы» не умеют играть слаженно и надёжно в обороне. И причина в большей мере кроется в работе самого тренера. Ему плохо даются эти настройки. Как итог, его подопечные пропустили 54 шайбы – больше всех в сводной таблице КХЛ. Даже «Барыс», пребывающий в ужасной форме, пропустил на гол меньше.

У Игоря Никитина нет таких проблем. Совсем наоборот, железнодорожники считаются лучшей командой по игре в обороне. В 16 играх «Локомотив» пропустил всего лишь 25 шайб – лучший результат в КХЛ. Ярославский клуб уверенно возглавляет таблицу Западной конференции, с отрывом в шесть очков от «Спартака».

Любая другая команда может дать сбой, и всё пойдёт кувырком, но только не «Локо». Благодаря системности, усердию на тренировках и дисциплине ярославцы под руководством Никитина редко впадают в отчаяние или допускают одни и те же ошибки. Конечно, поражения бывают, ведь без них никуда.

В последнем матче «Локомотив» проиграл «Витязю» (1:2). Несмотря на то что железнодорожники перебросали «богатырей» более чем в два раза, забросить больше одной шайбы так и не получилось. Максим Дорожко был просто великолепен. Как сказал Игорь Никитин, имел место быть недонастрой, но выводы будут сделаны. В этом даже не сомневаемся.

У ярославцев есть всё для достижения поставленных задач. Молодая и свежая команда летом получила возможность стать более опытной за счёт появления в составе Александра Радулова. Нападающий уже четыре игры не радует результативностью, но, несомненно, помогает советами и подсказками более молодым хоккеистам.

Прогнозируем победу «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.05. Непонятно, за счёт чего «Куньлунь», пропускающий больше всех в КХЛ, будет сдерживать бодрое нападение ярославцев. Да и забить команде Игоря Никитина – задача со звёздочкой.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.05.