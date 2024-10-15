Дзюба и Соболев в РПЛ: скандалы, интриги, расследования… А будут ли голы?

Одними из самых громких переходов в минувшее лето стали трансферы Артёма Дзюбы в «Акрон» и Александра Соболева – в «Зенит». Два ярких, талантливых, но скандальных форварда готовы к новым вызовам! А букмекеры уже принимают ставки на их успехи. Что получится у Дзюбы и Соболева в этом сезоне РПЛ?

Дзюба уже помог «Акрону». Но насколько хватит этого выхлопа?

Артём Дзюба после неудачной весны в «Локомотиве» практически всё межсезонье провёл в подвешенном состоянии. Форварда предлагали в разные клубы, но подписаться удалось лишь в самый последний момент. Новым клубом грозного форварда стал дебютант элиты — «Акрон» из Самарской области.

Многие говорят про токсичность нападающего, но, когда Дзюба мотивирован, он может помочь любой команде РПЛ, даже несмотря на солидный возраст и пропущенную предсезонку. В «Акроне» нападающего приняли здорово — можно сказать, что клуб нуждался в таком авторитетном игроке, который сразу стал лидером раздевалки. Да и тренер команды Заур Тедеев явно рад приобретению. Общий язык наставник и форвард, кажется, нашли. С первых же матчей Дзюба стал получать игровое время и помогать команде!

А мотивация у Артёма есть, и очень приличная. Ведь ему рукой подать до рекорда, который сейчас принадлежит Александру Кержакову. На счету лучшего бомбардира в истории российского футбола 233 мяча, у Дзюбы — уже 230. Первый гол в «Акроне» уже случился — форвард поразил ворота «Ростова». Кстати, здесь мотивация была повышенной, ведь с Валерием Карпиным у нападающего не лучшие отношения.

Букмекеры считают, что рекорд Кержакова не устоит. Основной тотал голов Дзюбы они установили на отметке в шесть мячей. На ТБ 6.5 мяча можно поставить с коэффициентом 2.65, а на то, что форвард не доберётся до этой отсечки, дают котировку 1.42.

Можно сделать ставку и на голевые передачи, которых у Дзюбы, кстати, уже три! Тотал здесь также 6.5, а коэффициенты на «верх» и «низ» равные — по 1.85.

По крайней мере в начале сотрудничества Дзюбы и «Акрона» кажется, что от него выиграли все. Клуб получил лидера раздевалки и форварда, который и забивает, и отдаёт передачи. Артём же близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Главный вопрос — что будет, когда рекорд будет побит, не успокоится ли нападающий? Вероятно, ключевым моментом станет зимняя пауза — «конфетно-букетный» период в отношениях игрока и клуба закончится — начнётся суровая реальность.

У Соболева всё куда сложнее

Александр Соболев всё же перебрался из «Спартака» в «Зенит». Чем, кажется, навлёк на себя гнев примерно всех. Болельщики что в Москве, что в Санкт-Петербурге ему не рады. Спортивная форма нападающего пока далека от оптимальной. А ещё в «Зените» очень высокая конкуренция. Да, Сергей Семак пока пытается встроить Соболева в состав команды, но в матчах РПЛ Александр выглядит инородным телом. Возможно, поможет пауза на матчи сборных — по крайней мере в товарищеской игре с «Войводиной» нападающий оформил 2+2.

Букмекеры считают, что у Соболева будут шансы проявить себя в Санкт-Петербурге, тотал установлен на отметке в пять голов. На ТБ 5.5 мяча можно сделать ставку с коэффициентом 2.40, обратный исход идёт за 1.51. Если Александр отдаст хотя бы четыре голевые передачи, сыграет ставка с котировкой 2.55, на меньшее число ассистов дают коэффициент 1.45.

На самом деле, в пользу форварда играет то, что за него заплатили приличные деньги, а ещё тот момент, что в «Зените» всё же решили совершить трансфер, несмотря на недоумения экспертов. Шансы Соболеву обязательно дадут, после пары неудачных матчей крест на нём не поставят. Другой вопрос, что давление велико. Высокие ожидания, негатив от болельщиков, желание как можно быстрее преодолеть сложности — всё это может психологически навредить игроку, который и так в последнее время не был счастлив в «Спартаке». Это хорошая проверка на прочность для футболиста. Преодолев её, Александр станет сильнее.

Ставка 1: Дзюба отдаст больше 6.5 результативной передачи за 1.85.

Ставка 2: Соболев забьёт меньше 5.5 мяча за 1.51.