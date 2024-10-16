Экспресс с коэффициентом 11.08: «Локомотив» держит темп, «Трактор» притормаживает

Железнодорожники обыграют «драконов», а челябинцы не смогут совладать с «Ак Барсом»,

С каждым новым игровым днём наблюдать за происходящим в КХЛ становится всё интереснее. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.08.

Прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2024, среда. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барыс» терпит бедствие. Он замыкает сводную таблицу КХЛ. В 15 встречах команда набрала всего лишь семь очков. Она победила «Автомобилист» (2:1 ОТ), «Сочи» (1:0) и «Авангард» (1:0). За этот период времени «барсы» забросили всего лишь 16 шайб, а пропустили — 53.

У «Салавата Юлаева» результаты явно получше, чем у «Барыса». Уфимцы выиграли 7 из 12 матчей. При том что у них был достаточно сложный календарь. В соперниках было много команд из верхней части сводной таблицы КХЛ. Дальше должно быть несколько проще.

Недооценивать соперника уфимцам ни в коем случае нельзя. Игра пройдёт в Астане. Поддержка болельщиков наверняка мотивирует «Барыс». Легко обыграть его не получится. Заключить пари на победу «Салавата Юлаева» и тотал больше 5.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55. Зрители вправе ожидать от игры высокой результативности.

Прогноз на матч «Трактор» — «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2024, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Бенуа Гру чётко делает свою работу. Благодаря его стараниям «Трактор» показывает хоккей высокого уровня. В последней встрече прервалась шестиматчевая победная серия «белых медведей». За это время они обыграли «Авангард» (4:2), «Спартак» (3:2 Б), московское «Динамо» (4:1), ЦСКА (4:0), «Адмирал» (2:0) и «Торпедо» (5:4 ОТ). Уступили челябинцы «ястребам» (1:3).

«Ак Барс» тоже выдал шикарную победную серию из семи матчей, которая сменилась тремя поражениями кряду – от «Амура» (1:2), «Сибири» (3:6) и «Спартака» (0:3). Однако в последней встрече казанцы обыграли «Металлург» (5:0). «Барсы» почти в два раза перебросали «Магнитку». Анвар Гатиятулин остался очень доволен результатом.

В этом матче мы прогнозируем, что «Ак Барс» не проиграет и тотал будет меньше 6.5 шайбы за 2.12. Встречи между такими равными командами, которые умеют хорошо обороняться и могут рассчитывать на помощь своих вратарей, редко получаются результативными.

Прогноз на матч «Куньлунь» — «Локомотив»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2024, среда. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Обыграв СКА (5:4) и «Салават Юлаев» (5:2), подопечные Кравца уступили «Витязю» (2:7), «Торпедо» (0:4) и «Локомотиву» (2:3 ОТ). Благо серия поражений была прервана в минувшей встрече, в которой «Куньлунь» победил «Северсталь» — 3:0. «Драконы» не умеют играть слаженно и надёжно в обороне. Пекинцы пропустили 54 шайбы – больше всех в КХЛ.

У Игоря Никитина нет таких проблем. Совсем наоборот — железнодорожники считаются лучшей командой по игре в обороне. В 16 играх «Локомотив» пропустил всего лишь 25 шайб – лучший результат в лиге. В последнем матче ярославцы проиграли «Витязю» (1:2). Несмотря на то что железнодорожники перебросали «богатырей» более чем в два раза, забросить больше одной шайбы так и не получилось. Но это скорее исключение из правил.

Прогнозируем победу «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.05. Непонятно, за счёт чего «Куньлунь», пропускающий больше всех в КХЛ, будет сдерживать бодрое нападение ярославцев. Да и забить команде Игоря Никитина – задача со звёздочкой.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Салавата Юлаева» в игре с «Барысом» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.55.

Ставка 2: «Ак Барс» не проиграет «Трактору» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.12.

Ставка 3: победа «Локомотива» с форой (-1.5) в матче с «Куньлунем» за 2.05.

Общий коэффициент: 2.55 Х 2.12 Х 2.05 = 11.08.