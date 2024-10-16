«Питтсбург» — «Баффало». Евгений Малкин в ударе!

17 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Баффало». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 1.92. Успех «Сэйбрз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Баффало» 17 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Питтсбург» — «Баффало» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.35. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.30.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз» (17.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 17 октября состоятся четыре встречи. В самой ранней из них на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» померяются силами «Питтсбург» и «Баффало». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

«Питтсбург» начал сезон сравнительно неплохо. Он закономерно уступил «Рейнджерс» (0:6) и «Торонто» (2:4), но зато победил «Детройт» (6:3) и «Монреаль» (6:3). Там, где можно было набрать очки, подопечные Майка Салливана это сделали. Конкурировать с фаворитами им не по силам.

Состав «Пингвинз» оставляет желать лучшего. Благо держат марку многолетние лидеры клуба Сидни Кросби и Евгений Малкин. У канадца с результативностью пока что негусто. В четырёх матчах он отметился только тремя голевыми передачами, а вот россиянин явно в ударе.

В трёх последних матчах Малкин забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач. Нападающий повторил удивительное достижение Александра Овечкина. Он всего лишь второй действующий игрок, который смог набрать два и более очков в трёх встречах подряд в возрасте 38 и более лет.

Евгений вышел на 36-е место по очкам в НХЛ, обойдя Джерома Игинлу. На его счету 1303 очка. Другой ветеран «Питтсбурга» Крис Летанг считает, что Малкин в текущем сезоне лучше играет в обороне и более вовлечён. По его мнению, у 38-летнего россиянина изменилось мышление.

Евгений выступает с воодушевлением, ведёт за собой команду. У него полный порядок с мотивацией и тонусом. Осталось только дождаться, когда Сидни Кросби полноценно будет ему помогать. Такие матчи, как предстоящий, помогут канадскому форварду набрать форму.

У «Баффало» большие ожидания от сезона. Вернулся Линди Рафф, которого можно смело назвать живой легендой клуба. Когда-то благодаря его стараниям «Сэйбрз» регулярно принимали участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Новая глава в их истории пока что пишется тусклыми красками.

«Баффало» уступил «Лос-Анджелесу» (1:3) и дважды проиграл «Нью-Джерси» (1:4 и 1:3), а в последней встрече разгромил «Флориду» (5:2). Можно предположить, что победа в матче с действующими чемпионами вдохновит команду Линди Раффа. Однако стоит отметить, что обыграла она не основу «Пантерз».

Во-первых, в запасе остался Сергей Бобровский. Во-вторых, из-за травм не сыграли капитан «Флориды» Александр Барков и бессменный лидер Мэттью Ткачук. Если бы не повреждения, «Пантерз» наверняка обыграли бы «Баффало». Возрождение «Сэйбрз» пока что идёт не по плану.

Приобретённые клубом в межсезонье хоккеисты не приносят ощутимой пользы. Возможно, Линди Раффу просто нужно больше времени для того, чтобы раскрыть их лучшие качества. Однако пока есть стойкое ощущение, что «Баффало» попросту не угадал с трансферами.

Поставить на победу «Питтсбурга» в основное время в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. От команды Линди Раффа можно ждать сюрпризов, но что-то подсказывает, что в этот раз будет без сенсаций. «Питтсбург» на ходу и смотрится намного интереснее.

Вполне возможно, вновь сделает результат Малкин. Нападающий был признан первой звездой встречи с «Монреалем». Он мотивирован и заряжен. Так держать! Ещё 23 очка — и россиянин сравняется с легендой «Баффало» Жильбером Перро. Такими темпами эта планка покорится Евгению очень скоро.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург» — «Баффало» 17 октября 2024 года

«Питтсбург» в текущем сезоне смотрится лучше «Баффало». Евгений Малкин очень радует. Россиянин оказывает большое влияние на команду и помогает добывать ей победы. Поддержка трибун должна помочь «Пингвинз» обыграть «Сэйбрз». Возможно, по ходу сезона подопечные Линди Раффа ещё прибавят. Пока же они видятся одними из главных поставщиков очков.

Ставка: победа «Питтсбурга» за 1.92.