«Колорадо» — «Бостон». Георгиеву и Задорову нужно стараться лучше

17 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Бостон». Начало игры — в 4:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Успех «Брюинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Бостон» 17 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Колорадо» — «Бостон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.38. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Бостон Брюинз» (17.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 октября 2024, четверг. 04:30 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 17 октября состоятся четыре встречи. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере померяются силами «Колорадо» и «Бостон». Первое вбрасывание запланировано на 4:30 мск.

Только «Эдмонтон» может поспорить с «Колорадо» в номинации за худшее начало сезона. «Эвеланш» уступили «Вегасу» (4:8), «Коламбусу» (4:6) и «Айлендерс» (2:6). Они расположились на предпоследней строчке в сводной таблице НХЛ. Это совершенно никуда не годится.

Натан Маккиннон, Микко Рантанен и Кейл Макар регулярно набирают очки, но какой от этого толк, если в обороне постоянно горит пожар и голкиперы не справляются со своими обязанностями. У подопечных Джареда Беднара худший показатель пропущенных шайб в лиге.

После двух откровенно провальных выступлений, Александр Георгиев имел шансы реабилитироваться. Во встрече с «Айлендерс» голкипер смотрелся собраннее, но неудачный день был у Кейла Макара. Он и сам раскритиковал свою игру. Звёздный защитник признал, что три или четыре шайбы были пропущены по его вине.

Признание ошибок — это хорошо, но когда уже «лавины» придут в себя и вернутся к привычному состоянию? Одних только мотивирующих слов мало. Команде Джареда Беднара необходимо больше тренироваться и оттачивать игру в обороне. Она допускает слишком много простых ошибок.

У «Бостона» дела идут немного лучше, чем у «Колорадо». Он обыграл «Монреаль» (6:4) и «Лос-Анджелес» (2:1 ОТ), а также дважды уступил «Флориде» (4:6 и 3:4). С учётом того, какие были соперники, результаты и показатели «мишек» не могут не настораживать.

«Монреаль» — явный андердог, «Лос-Анджелес» больше потерял в межсезонье, чем приобрёл, а «Флорида» во втором матче играла без капитана — Александра Баркова и ещё одного лидера — Мэттью Ткачука. Несмотря на это, «Канадиенс» и «Кингз» доставили «Брюинз» большие проблемы, а «Пантерз» вообще победили.

По идее, «Бостон» должен был начать пропускать меньше, чем в прошлом сезоне. В результате обмена он получил Никиту Задорова. В матче с «Монреалем» россиянин выступил здорово. Он отдал две голевые передачи. Однако в других играх от защитника было больше вреда, чем пользы. Он насобирал восемь минут штрафа.

Также совершенно не внушает доверия вратарская позиция «мишек». Сказывается уход Линуса Улльмарка. Джереми Свейман и Йоонас Корписало пока что хороши только местами. Возможно, они ещё наберут форму, но уверенность в этом отсутствует. Не проведший ещё ни одного сезона в качестве основного голкипера Свейман выбил для себя хороший контракт и, похоже, расслабился.

В то же время «Бостон» обладает хорошей глубиной состава и мощным нападением. Брэд Маршан и Давид Пастрняк регулярно доставляют хлопоты обороне соперников. Поэтому в грядущем матче вполне можно ожидать изобилия заброшенных шайб.

Наиболее оптимальным выбором для ставки видится ТБ 6.5 шайбы за коэффициент 2.08. «Колорадо» во что бы то ни стало нужно начинать исправляться. Раз не получается пропускать меньше, значит, необходимо забивать больше. Макар, Рантанен и Маккиннон этим займутся.

Что же до Александра Георгиева и Никиты Задорова, то им необходимо больше работать и выкладываться. С их стороны наблюдается старание и рвение, но нужно прилагать ещё больше усилий.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Бостон» 17 октября 2024 года

Обе команды столкнулись с неприятностями на старте сезона. С нападением у них всё в порядке, однако количество пропущенных шайб пугает. Тем более что защитники и вратари подводят даже во встречах с испытывающими проблемы соперниками и аутсайдерами. Полагаем, сыграет верх по голам.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.08.