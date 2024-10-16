«Авангард» — «Спартак». Звягин расстроит омских болельщиков

17 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Спартак». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.27. Шансы омичей эксперты оценили в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак» 17 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Авангард» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.80. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак» (17.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

17 октября в КХЛ состоится много интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «G-Drive Арена» в Омске «Авангард» примет московский «Спартак». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

У «Авангарда» очень плохие результаты. Он располагается в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции. Команда выиграла только 6 из 16 матчей. Причём бо́льшая часть побед была одержана над аутсайдерами и нестабильными середняками.

Сергей Звягин не видится специалистом, который подходит омичам. Он совершенно не справляется со своими обязанностями. Команда демонстрирует невнятный хоккей, а решения тренера чаще всего приносят только вред. Многие ждут, когда его уже отправят в отставку.

Однако пока что перемен на тренерском мостике у «ястребов» не предвидится. На последнем отрезке команде удалось добыть несколько побед. Не исключено, что её мотивировала смена руководства. Звягину подарен шанс на искупление. Воспользуется ли наставник им?

Несмотря на старания Рида Буше, Линдена Вея и результативного защитника Дамира Шарипзянова, омичи недостаточно много забивают и часто пропускают. «Авангарду» приходится несладко без Владимира Ткачёва, до сих пор пребывающего в лазарете. Если бы он был в составе, наверняка наблюдалась бы совсем другая картина.

У «Спартака» результаты значительно лучше, чем у «Авангарда». Он располагается в первой тройке команд в Западной конференции. Москвичи проиграли только 6 из 15 матчей. Дважды они уступили в серии послематчевых буллитов.

Также стоит отметить, что «Спартак» крупно проиграл в дерби «Динамо» (0:5) из-за отсутствия главного тренера. Алексей Жамнов не смог посетить встречу по состоянию здоровья. По информации СМИ, на выезд с командой в Омск специалист отправится.

Это очень хорошая новость для болельщиков красно-белых. Специалист быстро наведёт порядок и поможет команде исправиться за крупное поражение в дерби. У него отлично получается сохранять гармонию и дисциплину в клубе.

На последнем отрезке сезона москвичи зачастили с потерей очков. В соперниках было много сильных команд, но это не служит оправданием для «Спартака». Ему необходимо набирать ход и догонять возглавляющий таблицу Западной конференции «Локомотив».

Поставить на победу «Спартака» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27. «Авангард» — отнюдь не самый удобный соперник для красно-белых. Однако в текущей форме он не представляет серьёзной опасности.

Да, в последнем матче с «Трактором» омичи показали наличие запала. По ходу встречи они нашли свою игру и победили вполне заслуженно. Однако нет никакой уверенности, что подопечные Звягина продолжат в том же духе. Их очень сильно штормит. Любое событие по ходу игры со «Спартаком» может выбить «ястребов» из колеи.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак» 17 октября 2024 года

«Авангард» крайне нестабилен. Улучшение результатов на последнем отрезке сезона ничего не гарантирует. Даже дома «ястребам» вряд ли удастся отнять очки у «Спартака», который будет вдохновлён возвращением Жамнова. Такого, как в дерби с «Динамо», специалист точно не допустит.

Ставка: победа «Спартака» в основное время за 2.27.