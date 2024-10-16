«Торпедо» — «Нефтехимик». У Ларионова много поводов для гордости

17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» будет играть с «Нефтехимиком» на льду КРК «Нагорный». Начало – в 19:00 мск. Последние три очные встречи команд завершались вничью в основное время. Продолжится ли тенденция?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Нефтехимик» 17 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение автозаводцам. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.80. Шансы нижнекамцев оценили в 3.55. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.78, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.05. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Нефтехимик» (17.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2024, четверг. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торпедо» стремительно набирает ход и находится на подъёме. Вот что бывает, когда вся команда доверяет тренеру, прислушивается к его советам и выполняет установки. Игорь Ларионов со своими подопечными резко рванул вперёд. Хотя на старте сезона автозаводцы выглядели невыразительно.

Шестиматчевая победная серия завершилась только в минувшей встрече. Да и то в упорнейшей борьбе с «Трактором» (4:5 ОТ). Нижегородцы по ходу игры три раза сравнивали счёт. Жаль, что их усилий было недостаточно в овертайме. Могли бы продлить великолепную серию. Вернёмся к ней.

Автозаводцы обыграли подряд «Куньлунь» (4:2 и 4:0), «Адмирал» (4:2), «Амур» (7:2), «Барыс» (10:1) и «Металлург» (5:4). Только посмотрите, как классно действовали нижегородцы в нападении. Они были просто неудержимы. Если взять в расчёт поражение от «Трактора», то мы увидим 38 заброшенных шайб от «Торпедо» в семи матчах.

Как итог: подопечные Игоря Ларионова забивают больше всех в регулярном чемпионате КХЛ. На их счету уже 59 шайб. Есть хорошая возможность увеличить количество голов в предстоящей встрече с «Нефтехимиком».

Нельзя сказать, что команда Олега Леонтьева совсем плохая. Пока она находится в зоне плей-офф Восточной конференции. Интересно, что «волки» сериями выигрывают и терпят поражения. Живой пример — недавние шесть проигранных матчей кряду, за которыми последовали три победы – во встречах с «Ладой» (3:2 Б) и «Амуром» (4:1 и 4:3 Б). Так себе достижение, обыграть равные по силе клубы.

Однако «Нефтехимик» набирает очки, а это важно. После удачных выступлений подопечные Олега Леонтьева уступили «Сибири» (1:2). Стоит также отметить, что «волки» чаще остальных команд КХЛ в этом сезоне играли за пределами основного времени. В последних девяти матчах нижнекамцы шесть раз доходили до овертайма.

В том числе и последний матч со СКА они дотерпели до ОТ. «Волки» в очередной раз показали свой оскал, вырвав ничью у мощного петербуржского клуба, да ещё и на выезде. Но в овертайме Евгений Кузнецов получил право реализовать буллит, и он это сделал. Тем самым нанеся поражение нижнекамцам.

С «Торпедо» подобные трюки не сработают. Автозаводцы не боятся лезть вперёд, идти напролом и рисковать. Они покажут результативный хоккей, а на «Нефтехимике» запросто может сказаться усталость после встречи со СКА. В общем, наша ставка будет на победу команды Ларионова и тотал больше 4.5 шайбы за 2.17.

Ставка: победа «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.17.