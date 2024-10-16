«Динамо» Мн — «Металлург». Шипачёв идёт за рекордом, Разин — за прощением

17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» будет играть с «Металлургом» на «Минск-Арене». Начало – в 19:10 мск. От подопечных Андрея Разина уже не знаешь чего ожидать. Реабилитируются за 0:5 от «Ак Барса»?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Металлург» 17 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «Магнитке». Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.17. Шансы минчан оценили в 2.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.90. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Металлург» (17.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2024, четверг. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Сложно поверить в «Металлург» в этом регулярном чемпионате. Только болельщики начнут доверять команде, настраиваться на стабильно хорошие результаты, как тут же расстраиваются. С самого старта сезона Андрей Разин получает огромную порцию критики. Ещё бы, «Магнитка» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Планка поднялась выше некуда, и опускать её нельзя.

Поэтому спрос с чемпиона вдвойне. Однако недавняя четырёхматчевая победная серия «лис» заставила поверить, что кризис удалось преодолеть. За этот короткий промежуток времени «Металлург» выиграл у «Лады» (2:1), унизил ЦСКА (7:0), разгромил «Спартак» (5:2) и победил московское «Динамо» (5:3).

После этого был сложнейший матч с «Торпедо», который «Магнитка» проиграла – 4:5. Но тут стоит отдать должное автозаводцам. Они набрали шикарную форму, которой можно только позавидовать. Подопечные Андрея Разина быстро реабилитировались, обыграв «Авангард» (4:2). Но не всё так просто.

Как сказал тренер, в последней встрече с «Ак Барсом» (0:5) «Магнитка» потерпела самое тяжёлое поражение за время его работы с ней. Разин отметил, что его подопечные проиграли во всём, а особенно в дисциплине, желании и практически не ловили шайбу на себя. Получается, что «Металлург» всё так же нестабилен и играет с перебоями.

Минское «Динамо» ничуть не лучше. В каждом сезоне «зубрам» приходится бороться за попадание в восьмёрку сильнейших Западной конференции. Этот регулярный чемпионат не стал исключением. Сначала подопечные Дмитрия Квартальнова смотрелись неплохо, но в основном выгрызали очки во встречах с равными по силе соперниками.

Лидерам КХЛ «Динамо» уступает во многих аспектах. Вроде летом в состав перебрался Вадим Шипачёв и должно было стать получше. Однако так только казалось. После семи матчей без очков Квартальнов решил вывести нападающего из состава. Странно, но это сработало.

Пропустив одну встречу, Шипачёв перезагрузился и набирал очки в каждом из трёх последних матчей. В том числе забросил две шайбы. Недавно минчанам даже удалось выиграть у СКА – 4:2. Победа над такой крутой командой в этом сезоне случилась у «зубров» впервые. До этого у них было три поражения подряд – от петербуржцев, «Сочи» и «Северстали».

На этом команда Дмитрия Квартальнова не остановилась. В прошлом матче она победила ЦСКА (5:4 ОТ). Оставалось чуть больше трёх минут до финальной сирены, когда «зубры» проигрывали со счётом 2:4. Шипачёв забросил третью шайбу за минчан, а счёт сравнял Брэди Лайл. Автор голевого паса – Вадим. В овертайме «Динамо» хватило 35 секунд, чтобы забросить победную шайбу.

Шипачёву осталось набрать одно очко, чтобы догнать рекордсмена лиги Сергея Мозякина, у которого 928 (419+509) очков в 842 играх. У Шипачёва всего за карьеру в лиге с учётом плей-офф – 927 (291+636) очков в 1000 встречах. Сделает это в игре с «Магниткой»?

В общем, после таких двух трудовых побед над ЦСКА и СКА минское «Динамо» будет воодушевлено. Но как же много сил оно потратило? Есть подозрение, что запала и выносливости «зубров» не хватит для победы во встрече с «Металлургом», который будет рвать и метать после унизительного поражения от «Ак Барса».

Предлагаем ставку, что «Магнитка» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.18. Встреча этих команд должна получиться результативной. Особенно с учётом того, как резво заиграл Вадим Шипачёв. Он явно настроен забивать голы и дальше. В победу в основное время минчан не верится из-за возможной усталости. Но никто не исключает ничью по итогам 60 минут.

Дополнительно можно поставить, что Шипачёв наберёт больше 1.5 очка и побьёт рекорд Мозякина, ведь игра обещает получиться яркой.

Ставка: «Металлург» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.18.