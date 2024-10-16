СКА — ЦСКА. Воробьёв или Фёдоров? Ротенбергу всё равно

Пока Национальная хоккейная лига в Северной Америке только набирает обороты, в Континентальной хоккейной лиге на просторах России провели по полтора десятка матчей. На четверг, 17 октября, запланировано принципиальное противостояние петербургского СКА и московского ЦСКА, которое пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание произойдёт в 19:30.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ СКА — ЦСКА 17 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 49% вероятности. Победа ЦСКА по итогам 60 минут доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00 — около 33% вероятности. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.50.

Вместе с тем аналитики уверены, что армейское дерби получится результативным. Тотал больше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — коэффициентом 2.80. Ставка на то, что каждая команда забросит минимум две шайбы, котируется в пределах 1.55. Это можно представить как почти 65% вероятности. На буллит в основное время можно поставить за 8.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА (17.10.2024)

На старте нового сезона КХЛ никто из пары СКА — ЦСКА на роль лидера чемпионата не тянет. В сводной таблице оба занимают места в топ-10, но по качеству результатов далеки от того же ярославского «Локомотива», который идёт первым. Причём в данной паре наблюдается перевес в сторону петербургских армейцев, и они вполне могут им воспользоваться.

Петербургский СКА накануне обыграл «Нефтехимик» (3:2 ОТ). Со скрипом, в овертайме, да ещё и благодаря буллиту, который реализовал недавно вернувшийся после травмы Евгений Кузнецов. Однако гораздо важнее то, что победа стала для клуба третьей за четыре последних матча и второй подряд. Полезно для самооценки.

У ЦСКА же настроение должно быть заметно хуже. У Ильи Воробьёва на посту главного тренера красно-синих получается пока далеко не всё. Во-первых, столичный коллектив проиграл недавно в Минске местному «Динамо» (4:5 ОТ). И, судя по игре, даже одного очка мог не получить. Во-вторых, это поражение стало четвёртым за пять последних игр.

Конечно, же не стоит забывать о сокрушительных 0:4 от «Трактора» и ещё более сокрушительных 0:7 от «Металлурга» на своём льду. В целом всё не так плохо, как может показаться. Московские армейцы идут в зоне плей-офф и привыкают к новым требованиям. Однако есть серьёзные вопросы по балансу — забросили меньше того же СКА, а пропустили больше аутсайдера «Сочи».

Кроме того, взгляните на статистику очных встреч СКА и ЦСКА. Последний раз московский клуб выигрывал у петербургского ещё при Сергее Фёдорове — 12 апреля 2023 года в плей-офф КХЛ. С тех пор принципиальные соперники успели встретиться шесть раз, и в каждом случае сильнее оказывались армейцы с Невы. Причём в основное время. При нынешних результатах, скорее всего, окажутся сильнее снова.

Ставка: победа СКА в основное время за 2.03.