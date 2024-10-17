«Акрон» — «Зенит». Артём Дзюба насолит бывшему клубу

Октябрьская международная пауза завершена, пришла пора возвращаться к клубным делам. Одной из первых вернётся любимая Российская Премьер-Лига. В пятницу, 18 октября, откроется программа 12-го тура. Обращаем внимание на матч «Акрон» — «Зенит», который пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, недалеко от Тольятти. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Акрон» — «Зенит» 18 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, и они отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 69% вероятности. Победа «Акрона» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 8.20 — около 12% вероятности. Шансы увидеть ничью почти в два раза выше.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Самаре получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет 2.02. Наиболее же вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу петербургской команды.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Акрон» — «Зенит» (18.10.2024)

Вне зависимости от того, каким будет итог этого сезона Российской Премьер-Лиги, «Акрону» уже можно выдать плотный респект и уважуху. Основанный всего лишь шесть лет назад сейчас тольяттинский клуб выступает на нестыдном уровне в лучшем футбольном дивизионе страны и имеет все шансы сохранить прописку на следующий сезон.

Треть розыгрыша чемпионата России позади, а тольяттинцы занимают восьмое место в таблице. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков, но другие претенденты на выбывание выглядят гораздо хуже. Дебютант, в свою очередь, спокойно переживает поражения и регулярно набирает ценные очки в играх с прямыми конкурентами.

Важно также отметить, что под руководством Заурбека Тедеева «Акрон» показывает достойную реализацию. 16 забитых мячей в 11 играх — это неплохо. И это больше, чем у любой из команд из нижней половины турнирной таблицы. Кроме того, даже находящийся на седьмой строчке казанский «Рубин» за то же самое время забил на два мяча меньше.

Шутки шутками, а заметный вклад в результат внёс Артём Дзюба. Экс-форвард «Зенита» в свои 36 лет всего за четыре тура оформил 1+3 по системе «гол+пас». Оказывается есть ещё порох в пороховницах! Учитывая зенитовское прошлое и правило «бывших», вполне можно ждать результативного действия от него снова. А ведь есть ещё Стефан Лончар, который вообще участвует в гонке ассистентов.

Короче говоря, «Акрон» дома, а игра в соседней Самаре — это домашние условия, может устроить действующему чемпиону настоящее испытание. Особенно на фоне того, что тольяттинский клуб из 12 последних матчей во всех турнирах, начиная с 10 августа, не забил лишь в двух. И особенно на фоне того, что в прошлый раз дома вообще обыграл «Зенит» — 1:1, 5:4 пен.

Чем может покрыть «Зенит»? Как минимум тем, что он чемпион последних лет, обладатель самого мощного состава в лиге и был хорош на последнем отрезке в РПЛ, если не считать поражение от «Краснодара». Скорее всего, петербуржцы даже выиграют на «Солидарность Арене». Вот только седых волос у Сергея Семака может стать чуточку больше.

Ставка: обе забьют за 2.02.