«Монако» — «Лилль». Головин сохранит лидерство в Лиге 1

Международная октябрьская пауза завершилась, сборники отправляются в расположения своих команд. Снова пришло время клубного футбола. Одной из первых вернётся французская Лига 1. В пятницу, 18 октября, откроет программу 8-го тура матч «Монако» — «Лилль», который пройдёт на стадионе «Луи II». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги 1 Франции «Монако» — «Лилль» 18 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 2.05, что приблизительно равно 48% вероятности. Победа «Лилля» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90 — 25% вероятности. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.60.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66. Наиболее вероятным при этом представляется ничейный счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лилль» (18.10.2024)

«Монако» Александра Головина очень хорош на старте нового сезона. По итогам первой половины осени и семи туров чемпионата Франции клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 19 очков. Круто! Хотя расслабляться нельзя, ведь желающих выбиться в лидеры очень много. А «ПСЖ» вообще наступает на пятки, отстав всего на два очка.

Всё не так плохо у монегасков и в Лиге чемпионов. За два тура получилось набрать четыре из шести возможных очков. По ничьей с загребским «Динамо» (2:2), на самом деле, есть вопросы. Спаслись тогда на 90-й минуте благодаря пенальти. Зато победу над «Барселоной» (2:1) можно записать в актив. Хотя без удачи не обошлось.

Сам Александр Головин пока результативными действиями не отметился. Однако российский полузащитник полезен приблизительно всегда, когда появляется на поле. Сам за себя говорит тот факт, что руководство красно-белых подписало контракт с ним до 2029 года. То есть без футболиста сборной России функционеры свою команду просто не видят.

Отдельно стоит сказать про результативность «Монако». В каждом из шести прошлых матчей во всех турнирах команда из одноимённого королевства забивала минимум по два мяча. Вместе с тем нельзя не отметить не самую выдающуюся линию обороны — сыграть «на ноль» получилось только с «Осером» (3:0) ещё месяц назад.

И этим дисбалансом атаки и обороны подопечных Адольфа Хюттера может воспользоваться «Лилль», который тоже достаточно хорош. В чемпионате Франции «Лилль» занимает пятую строчку перед 7-м туром с 13 очками в активе. А в Лиге чемпионов после поражения от «Спортинга» «доги» умудрились обыграть сам мадридский «Реал»!

С реализацией здесь тоже полный порядок. Девять забитых мячей в пяти предыдущих играх в разных турнирах — это солидный показатель. Пусть даже и соперники не всегда попадались высочайшего уровня. За голы, кстати, в команде Бруно Женезио отвечает молодой Джонатан Дэвид, приехавший из Северной Америки. Стабильно на поле появляется и Реми Кабелла.

С учётом того, что «Монако» находится на волне и просто банально лучше играет дома с «Лиллем», его поражение прогнозировать не стоит. Однако гости вполне могут отличиться, учитывая нестабильность хозяев в оборонительном блоке. Отсюда смотрим ставку «обе забьют и хозяева не проиграют». 1:1 или 2:1 — вероятные счета.

Ставка: обе забьют и «Монако» не проиграет за 2.10.