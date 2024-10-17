Экспресс с коэффициентом 5.22: «Витязь» на подъёме, «Северсталь» проявит характер

Продолжаем следить за регулярным чемпионатом КХЛ. Сегодня нас ожидает много интересных матчей, и мы отобрали несколько из них, составили прогнозы и собрали экспресс с коэффициентом 5.22.

Прогноз на матч «Амур» — «Северсталь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2024, четверг. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Дела у хабаровского клуба, мягко говоря, не клеются. Команда находится на предпоследней строчке в Восточной конференции. Только раз в этом сезоне «тигры» выиграли две встречи подряд. В последних 10 матчах «Амур» одержал всего лишь три победы. Отдельного внимания заслуживает разве что выигранная у «Ак Барса» встреча – 2:1.

«Северсталь» выглядит гораздо интереснее и перспективнее. Клуб из Череповца отрезками показывает очень хорошие результаты. Он выиграл четыре из шести последних матчей – дважды у минского «Динамо», а также у СКА и «Адмирала». Последняя встреча с «моряками» получилась очень яркой. Команды сыграли вничью в основное время – 5:5. В овертайме на 29-й секунде «рыси» забили победный гол.

Подопечные Андрея Козырева даже на выезде смотрятся перспективнее, чем «Амур». Хабаровчане показывают местами очень унылый хоккей. Турне «Северстали» по Дальнему Востоку уже стартовало с волевой победы в матче с «Адмиралом». Было тяжело, но «рыси» привыкли проявлять характер. Он потребуется и в этот раз. Поставим на победу череповчан с учётом овертайма и буллитов за 1.83.

Прогноз на матч «Адмирал» — «Лада»

Подопечные Тамбиева выиграли всего один из семи последних матчей. Плохи дела у команды. Победила она как раз «Ладу» (2:0). Уступили «моряки» «Торпедо» (2:4), минскому «Динамо» (2:7), «Сочи» (0:5), тольяттинцам (0:1 Б), «Трактору» (0:2) и «Северстали» (5:6 ОТ). Причём во встрече с череповчанами «Адмирал» вёл 4:1, но умудрился проиграть.

«Ладу» ожидает уже третья в этом месяце встреча с «моряками». Команда отправилась на выездную серию по Дальнему Востоку. Она уже сыграла два матча с «Амуром». В одном уступила – 0:2, а в другом победила со счётом 5:3. Как сказал Олег Браташ, для тольяттинского клуба пять заброшенных шайб в ворота хабаровчан – это большой праздник.

Что ж, посмотрим, продлится ли он в игре с «Адмиралом». Прошлые две очные встречи показали, что команды не способны играть результативно. Конечно же, «моряки» немного устали после тяжелейшего матча с «Северсталью», а «Лада» будет измотана двумя встречами с «Амуром». Поэтому мы поставим на тотал меньше 5 шайб за 1.63.

Прогноз на матч «Витязь» — «Автомобилист»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2024, четверг. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Богатыри» как-то неожиданно заиграли совсем в другой хоккей. Они выглядят более собранными и конкурентоспособными. Команда Павла Десяткова одержала пять побед в последних шести встречах. Она обыграла «Барыс» (2:0), «Куньлунь» (7:2), «Сочи» (4:2 и 3:2 ОТ) и даже «Локомотив» (2:1), возглавляющий таблицу Западной конференции. С таким «Витязем» шутки плохи.

«Автомобилист» пока ещё держится в тройке лидеров Востока, но, видимо, это ненадолго. Команда Николая Заварухина проиграла четыре из шести последних встреч. В последнем матче она уступила СКА (2:5). Хотя в целом на выезде екатеринбуржцы выступают неплохо. Только в минувшей игре с петербуржцами прервалась их пятиматчевая гостевая победная серия.

Игра получится равной. «Витязь» находится на подъёме и будет играть на домашней арене. «Автомобилист» обязан взять себя в руки и наладить результаты. К тому же екатеринбуржцы неплохо выступают в гостях. Рекомендуем поставить на «обе забросят больше 1.5 шайбы» за 1.75.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: итоговая победа «Северстали» в матче с «Амуром» за 1.83.

Ставка 2: тотал меньше 5 шайб в игре «Адмирал» — «Лада» за 1.63.

Ставка 3: обе забросят больше 1.5 шайбы в матче «Витязь» — «Автомобилист» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.83 Х 1.63 Х 1.75 = 5.22.