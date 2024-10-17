«Вашингтон» — «Даллас». Голы к Овечкину придут, но позже

Россиянин делает для команды всё возможное, однако «столичные» по-прежнему очень нестабильны.

18 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Даллас». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.15. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Даллас» 18 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Даллас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» (18.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 18 октября состоится множество интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду «Кэпитал Уан-Арены» померяются силами «Вашингтон» и «Даллас». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

После поражения во встрече с «Нью-Джерси» (3:5), «Вашингтон» реабилитировался, победив «Вегас» (4:2). Александр Овечкин вновь порадовал результативностью, набрав два очка. В том числе он сделал шикарную передачу, которую превратил в заброшенную шайбу Алексей Протас.

Овечкин очень здорово разобрался на коротком пространстве. Он подработал шайбу для удобства, здорово увидел открывание белорусского нападающего и точным пасом вывел его на убойную позицию. Капитану «столичных» покорилось удивительное достижение. Он стал третьим игроком в истории НХЛ, кто отдал 700+ результативных передач и забил 800+ голов.

Единственное, что плохо — на счету капитана «столичных» в новом сезоне пока что нет заброшенных шайб. Великая погоня за рекордом Уэйна Гретцки застопорилась. Во встрече с «Нью-Джерси» россиянин вообще не нанёс ни одного броска в створ.

Возможно, победа во встрече с сильным соперником зарядит «Кэпиталз», и они покажут ещё более качественную игру в матче с «Далласом». Однако стабильность — это не про подопечных Спенсера Карбери. Что понятно как по комплектации состава, так и по результатам команды в прошлом сезоне.

«Старз» в плане стабильности значительно превосходят «Вашингтон». Последние несколько лет они постоянно держатся в лидерах и доставляют соперникам большие проблемы в Кубке Стэнли. Это здорово собранная команда, в которой скорость и техника молодых хоккеистов классно сочетаются с опытом и мастерством старожилов.

Поддерживает баланс и помогает молодым хоккеистам в становлении Евгений Дадонов. Также с ходу стал важным игроком клуба Илья Любушкин, пополнивший состав «Далласа» в межсезонье. В том числе благодаря стараниям россиян «Старз» возглавляют таблицу Центрального дивизиона.

Подопечные Питера Дебура победили «Нэшвилл» (4:3), «Айлендерс» (3:0), «Сиэтл» (2:0) и «Сан-Хосе» (3:2 Б). Выделяется, насколько редко «Даллас» пропускает. Всего лишь пять шайб в четырёх матчах — прекрасный показатель. У «звёзд» одна из самых сильных и надёжных защит в лиге.

Александру Овечкину будет очень сложно забить «Далласу», если вообще возможно. Общий расклад свидетельствует отнюдь не в пользу «столичных». Они не выиграли ни одной из пяти последних очных встреч, хотя три из них проходили в Вашингтоне.

Заключить пари на победу «Далласа» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. С трудом верится, что подопечные Карбери одержат вторую подряд победу. Это уже третий кряду сложный матч для них. Нагрузка очень высокая, в частности для Овечкина.

Местами Александр радует. Три результативные передачи в двух первых матчах сезона доказывают, что нападающий старается для клуба, а не только оголтело несётся за рекордом Уэйна Гретцки. Овечкин заинтересован в командном успехе, и это наверняка вдохновляет его партнёров.

Уже больше предпосылок к тому, что «Кэпиталз» проведут сезон хорошо. Тем не менее, чтобы обыгрывать фаворитов постоянно, им необходимо ещё прибавлять. Требуется улучшение глубины состава и общего качества игры. «Даллас» в этих аспектах значительно сильнее «столичных».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Даллас» 18 октября 2024 года

«Вашингтон» приятно удивил во встрече с «Вегасом», но теперь у него в соперниках ещё более слаженная и опасная команда. «Даллас» скомпонован очень грамотно. У него прекрасное соотношение во всём. «Старз» нашли идеальный баланс и постоянно добывают хорошие результаты. Даже дома «столичным» вряд ли удастся прервать их победную серию.

Ставка: победа «Далласа» за 2.15.