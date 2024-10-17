«Тампа-Бэй» — «Вегас». У Кучерова невероятный дар

У россиянина практически не бывает плохих дней. Он стабильно делает результат.

18 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вегас». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.36. Успех «Голден Найтс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вегас» 18 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Вегас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вегас Голден Найтс» (18.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Стремительно набирает обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 18 октября состоится множество интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду «Амали-Арены» померяются силами «Тампа-Бэй» и «Вегас». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Вопреки ожиданиям многих, «Тампа-Бэй» очень хорошо начала сезона. Она уверенно победила двух сильных и опасных соперников — «Каролину» (4:1) и «Ванкувер» (4:1). В обеих встречах устроили представление для болельщиков Никита Кучеров и Андрей Василевский, в двух играх совершивший 46 сейвов.

Кучеров оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу в матче с «Каролиной», а также забросил одну шайбу в игре с «Ванкувером». Российский нападающий повторил самый результативный старт в истории «Лайтнинг». До него четыре шайбы в двух первых встречах сезона за «Тампа-Бэй» удавалось забросить только Крису Контосу в сезоне-1992/1993.

После ухода Стивена Стэмкоса роль Никиты изменилась. Теперь он главный лидер нападения «Тампа-Бэй». В целом селекционный отдел клуба провёл хорошую работу. Благодаря качественным усилениям состава Кучерову и Василевскому стало проще делать результат.

Возвращение Райана Макдоны и подписание Джейка Гюнцеля открыли перед Джоном Купером простор для тактических манёвров. Тренеру стало проще выстраивать качественную игру команды. Заметно повысилась надёжность обороны, в то время как нападение не стало выглядеть менее грозно.

«Вегас» тоже классно начал сезон. Он победил «Колорадо» (8:4), «Сент-Луис» (4:3) и «Анахайм» (3:1). Однако затем последовало поражение от «Вашингтона» (2:4). Александр Овечкин был признан первой звездой встречи с «Голден Найтс». «Столичные» внешне легко выявили слабые места в игре соперника.

Ярко на старте сезона смотрелся Иван Барбашёв. В матчах с «Колорадо» и «Сент-Луисом» он набрал шесть очков. Соперники быстро поняли, от кого в составе «Вегаса» исходит главная опасность, и стали более внимательно играть с российским нападающим.

Кроме того, Барбашёв после эмоционального подъёма немного выдохся. В хоккее «Голден Найтс» стало меньше энергии и скорости. Для того чтобы прийти в себя, «Вегасу» в соперники хорошо подошёл бы какой-нибудь аутсайдер, но точно не «Тампа».

Кроме того, встреча состоится на стадионе «Амали-Арена», что значительно снижает шансы «Голден Найтс» зацепиться за очки. Заключить пари на то, что «Тампа-Бэй» обыграет «Вегас» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36.

«Лайтнинг» — одна из команд, которые дома очень редко теряют очки. Даже в трудные времена поддержка болельщиков оказывает на «Тампа-Бэй» исцеляющее воздействие и сильно помогает. В текущем тонусе команде и выезды не страшны, но дома она просто обязана выиграть.

Ждём, что Кучеров вновь покажет мастер-класс. Российский нападающий провёл прошлый сезон на высшем уровне и в новом продолжает приумножать успех. Он настоящий гений, у которого практически не бывает неудачных дней. Всё благодаря усердным тренировкам и врождённому дару. Как Никита, площадку не видит, пожалуй, никто.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вегас» 18 октября 2024 года

«Тампа-Бэй» выглядит поистине неуязвимо. Она уверенно обыграла двух очень сильных соперников. У «Вегаса» слабое звено уже найдено. Постарался Овечкин. Кучерову остаётся только воспользоваться подарком соотечественника. Ждём, что Никита вновь порадует результативностью и поможет своему клубу добыть важную победу.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 2.36.