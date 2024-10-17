«Химки» — «Локомотив». Цель Галактионова — чемпионство!

Железнодорожники поборются с «Зенитом» и «Краснодаром» за золото. Джикия и Глушаков их не остановят.

19 октября состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-зелёных можно с коэффициентом 1.59. Успех красно-чёрных оценён в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Локомотив» 19 октября 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Химки» — «Локомотив» (19.10.2024)

19 октября состоятся четыре матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В одном из них на стадионе «Арена-Химки» померяются силами местные «Химки» и «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных.

У «Химок» только одна победа в этом сезоне РПЛ. Они обыграли «Рубин» (3:2), причём не без везения. К предстоящей встрече красно-чёрные подходят с восьмиматчевой безвыигрышной серией. Насколько велик у руководства лимит доверия к Франку Артиге?

Благодаря испанскому специалисту команда обрела стиль и собственный почерк. Она стала интересно смотреться в плане командной игры, но результаты это приносит далеко не всегда. «Химки» расположились на 13-й строчке в турнирной таблице первенства. Они рискуют вылететь в Первую лигу.

Недавно красно-чёрные подписали контракт с Георгием Джикией. 30-летний защитник уже даже успел дебютировать за клуб в РПЛ, но встреча не подарила ни ему, ни болельщикам клуба положительных эмоций. «Химки» уступили «Краснодару» с разгромным счётом — 0:4.

«Локомотив», в свою очередь, прёт как паровоз. В этом сезоне РПЛ у подопечных Михаила Галактионова всего два поражения. Они досадно уступили в дерби «Динамо» (1:3), а также проиграли «Краснодару» (0:3). Более очков в первенстве железнодорожники не теряли.

Галактионов заслуживает большой похвалы и уважения за проделанную работу. Специалист воспитал молодую команду, которая способна побороться за победу в чемпионате России. У красно-зелёных столько же очков, сколько у возглавляющих турнирную таблицу первенства краснодарцев, но хуже дополнительные показатели.

Главным открытием сезона норовит стать Алексей Батраков. Полузащитник в 11 встречах в чемпионате России забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Редкий случай, когда 19-летний футболист покидает поле без результативных действий, но даже в таких играх он оказывает большое влияние и становится одной из главных причин победы.

Техника и скорость молодых игроков стали визитной карточкой игры «Локомотива». Он очень агрессивно, но изящно и в то же время правильно атакует. Значительная часть игры железнодорожников завязана на Дмитрии Воробьёве. Он здорово развивает атаки и классно ориентируется у чужих ворот.

У железнодорожников ряд футболистов пребывают на подъёме. Отлаженный Галактионовым механизм выглядит очень надёжно и интересно. Вряд ли у Франка Артиги получится найти уязвимые места в игре красно-зелёных. Заключить пари на победу «Локомотива» с форой (-1.5) можно с коэффициентом 2.37.

Бывший защитник ЦСКА, лондонского «Челси» и сборной России Юрий Жирков не считает «Локомотив» реальным претендентом на победу в чемпионате России. По его мнению, «Зенит» — явный фаворит. Если оценивать игру петербуржцев и невероятно слаженную систему Галактионова, напрашиваются совершенно другие выводы.

Конечно, до конца сезона ещё много времени, многое может измениться. Однако пока что команда Михаила Галактионова дарит исключительно положительные эмоции. Она доказывает, что способна составить конкуренцию «Краснодару» и «Зениту» в борьбе за золотые медали первенства.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Химки» — «Локомотив» 19 октября 2024 года

«Химки» — непростой соперник, с которым у многих возникают трудности. Франк Артига грамотно управляет резервами. Впрочем, Михаил Галактионов в этом аспекте ещё лучше. «Локомотив» неудержим. Он показывает очень качественную игру и радует болельщиков уверенными победами.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.37.