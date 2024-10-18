«Спартак» — «Краснодар». Лидер РПЛ останется на месте

Октябрьская международная пауза завершена, пришла пора переходить к клубным делам. Одной из первых возвращается любимая Российская Премьер-Лига. В субботу, 19 октября, продолжится программа 12-го тура. Конечно же, обращаем внимание на матч «Спартак» — «Краснодар», который пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 19 октября 2024 года

Букмекеры, вопреки раскладам в турнирной таблице, в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.13, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Краснодара» при этом соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60 — 27% вероятности. Разница не такая большая, но она есть.

Вместе с тем аналитики считают, что центральный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. На гол гостей дают котировки в районе 1.37. Наиболее же вероятным экспертам представляется равный счёт 1:1. Коэффициент находится в районе 6.00.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (19.10.2024)

Немного удивительно видеть «Спартак» фаворитом этого матча. Пусть и небольшим. Да, столичный клуб играет дома, а перед октябрьской международной паузой одержал на своём поле крупную победу над «Ростовом» Валерия Карпина — 3:0. Однако в целом по сезону стабильность заметно хромает. Причём как в чемпионате, так и в Кубке России.

Подопечные Деяна Станковича одержали лишь две победы на отрезке из шести последних туров РПЛ. Поражение было всего одно — в дерби с «Локомотивом» — 1:3. Но абсолютно по делу. Кроме того, теряли красно-белые очки там, где, казалось, надо было железно побеждать и заранее снимать все вопросы.

Например, в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) футболисты «Спартака» открыли счёт, а во встрече с московским «Динамо» (2:2) вели в счёте, провели концовку в большинстве, но умудрились упустить победу на последних минутах. Да даже в ничейном матче с «Зенитом» (0:0) они должны были побеждать. Имели как численный перевес после 62-й минуты, так и игровой.

«Краснодар», в свою очередь, почти безупречен. После важнейшей победы над «Зенитом» (2:0) позволил себе отдохнуть в Кубке России, проиграв со счётом 0:3 грозненскому «Ахмату». Однако тут же перед октябрьской международной паузой исправился, разгромив в матче РПЛ подмосковные «Химки» со счётом 4:0. Победная серия тянется уже восемь туров!

При этом подопечные Мурада Мусаева имеют отличную разницу забитых и пропущенных. При 22 забитых мячах за 11 матчей в Российской Премьер-Лиге они пропустили всего пять раз. Лучше показатели только у «Зенита». Впрочем, гораздо важнее, что краснодарский коллектив — единственный, до сих пор не проигравший в этом сезоне.

Есть все предпосылки, что «быки» как минимум не проиграют и «Спартаку» в предстоящем матче. В трёх последних очных встречах они добыли две победы, так что можно даже рискнуть и проверить нулевую фору. Вместе с тем не стоит ждать очень много голов. Многие легионеры обеих сторон участвуют в международных матчах. Их состояние после возвращения вряд ли будет оптимальным.

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.76.