«ПСЖ» — «Страсбург». Команда Сафонова в погоне за Головиным

Международная октябрьская пауза завершилась, и сборники отправились в расположения своих команд. Снова пришло время клубного футбола. Одной из первых возвращается французская Лига 1. Среди прочих в субботу, 19 октября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 8-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Страсбург». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги 1 Франции «ПСЖ» — «Страсбург» 19 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, и они отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.31, что приблизительно равно 76% вероятности. Победа «Страсбурга» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.70 — около 10% вероятности. Ничейный результат награждён коэффициентом 6.30.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча чемпионата Франции получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 3.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу парижской команды.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Страсбург» (19.10.2024)

Джанлуиджи Доннарумма вернулся на своё законное место в воротах, но результаты от этого почему-то лучше не стали. С Матвеем Сафоновым «ПСЖ» разве что подарил очки «Реймсу» (1:1) на выезде, хотя и там трудно винить россиянина в пропущенном мяче. С Руммой же столичный клуб по делу проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:2) в Лиге чемпионов и потерял очки у «Ниццы» (1:1).

Впрочем, понятно, что всех собак спускать на итальянского голкипера не стоит. Это просто показательный момент, чтобы дать ещё одну возможность Сафонову. Так или иначе парижане должны побеждать в следующем матче с любым голкипером. Играть предстоит на домашнем стадионе, а в родных пенатах у парижан всё хорошо с результатами.

Подопечные Луиса Энрике выиграли все три домашние встречи в чемпионате Франции с общей разницей мячей — 12:2. Плюс всухую победили испанскую «Жирону» (1:0) в Лиге чемпионов. Отставание от лидирующего «Монако» и Александра Головина в чемпионате Франции составляет всего два очка. Достаточно просто дождаться ошибки, но самому сплоховать тоже нельзя.

«Страсбург», в свою очередь, практически безуспешно проводит выезды. Если не брать товарищеские встречи, то клуб последнюю гостевую победу одержал ещё в прошлом сезоне. Кроме того, у него плохая история игр с самим «ПСЖ». Проиграл парижской команде в семи из девяти прошлых случаев. Часто — с большим количеством пропущенных мячей.

С учётом текущих результатов, скорее всего, проиграет снова. Однако нужно отметить, что под руководством Патрика Виейра в этом сезоне получается давать бой самым разнообразным соперникам. 10 забитых мячей в пяти предыдущих турах Лиги 1 говорят сами за себя. В ворота «Лилля» (3:3) и «Лиона» (3:4) вообще забито по три мяча, хотя играли на выезде.

При таких раскладах логично ждать, что обе команды забьют, но «ПСЖ» при этом не проиграет. Коэффициент букмекеры, кстати, дают приличный. Несмотря на наличие двух крепких голкиперов, команда Луиса Энрике имеет некоторые проблемы с обороной. Подопечные Патрика Виейра на гол наиграть должны, но на большее рассчитывать будет трудно.

Ставка: обе забьют и «ПСЖ» не проиграет за 1.95.