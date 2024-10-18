Экспресс с коэффициентом 5.26: «Факел» не сдаётся, «Боруссия» покажет смелый футбол

Клубный футбол возвращается. Это значит, что на этих выходных нас ждёт много интересных матчей. На сегодня запланировано несколько встреч, которые дадут отсчёт очередному туру Бундеслиги, РПЛ и Лиги 1. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.26.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Факел»

Сергей Ташуев призван спасти грозненский клуб от тяжёлой участи. «Зелёные» занимают последнее место в таблице РПЛ, набрав лишь шесть очков в 11 матчах. Они всё ещё не почувствовали вкуса побед в этом сезоне в первенстве. Меньше «Ахмата» (семь голов) забили только воронежский и махачкалинский клубы – по пять мячей. Последние две встречи в РПЛ подопечные Ташуева проиграли всухую ЦСКА (0:3) и «Рубину» (0:2).

У «Факела» ситуация не лучше. Он на одно очко опережает «Ахмат». И всё-таки одна победа у воронежцев имеется. Добыта она была в матче с «Оренбургом» (1:0). Хотя бы что-то у Дмитрия Пятибратова получается. «Огнеопасные» последние две встречи в первенстве завершили вничью – с «Рубином» (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

Букмекеры не верят в «Факел», но напрасно. Не настолько «Ахмат» является фаворитом. На стороне грозненцев только преимущество домашнего поля. По игре и результатам воронежцы смотрятся ничуть не хуже. И к тому же они не проигрывают «зелёным» в трёх последних очных встречах. А забивают хотя бы гол и вовсе на протяжении всей истории матчей между командами. Поэтому прогнозируем гол «Факела» за 1.72.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Санкт-Паули»

Подопечные Нури Шахина выступают с переменным успехом. Где-то молодой тренер удостаивается только лестных слов в свой адрес, но бывают матчи, результаты которых трудно объяснить. К примеру, дортмундцы уничтожают «Селтик» (7:1) в Лиге чемпионов, однако в Бундеслиге проигрывают «Униону» (1:2). Неужели имеет место быть усталость или тренер неправильно распределяет ресурсы?

«Санкт-Паули» ожидаемо находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание. Команде тяжело даётся привыкание к Бундеслиге. Слишком сильные соперники и недотягивающий до их уровня состав. В последней встрече «пираты лиги» уступили «Майнцу» (0:3), но до этого обыграли «Фрайбург» (3:0).

«Боруссия» отдохнула и не должна давать поводов для беспокойства в предстоящей встрече. «Санкт-Паули» — это не уровень для подопечных Нури Шахина. Если бы дортмундцы подходили к матчу после игры в Лиге чемпионов – другое дело. Но они выйдут на поле после небольшого перерыва. Поставим на победу чёрно-жёлтых с форой (-1.5) за 1.80.

Прогноз на матч «Алавес» — «Вальядолид»

«Славные» пытаются закрепиться в середине таблицы Примеры. Им необходимо продержаться ещё хотя бы сезон в первенстве, чтобы стать сильнее. Пока эта задача поддаётся, но с каждым днём всё сложнее. «Алавес» проиграл последние три встречи – «Реалу» (2:3), «Хетафе» (0:2) и «Барселоне» (0:3). Два поражения пришлись на выездные матчи. На своём же поле «славные» набрали три очка в двух из трёх последних игр.

«Вальядолид» обитает на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Бело-фиолетовые больше всех пропускают – 19 голов в девяти встречах. Единственную победу они одержали в матче с «Эспаньолом» (1:0). Восемь последних матчей команда не может выиграть.

«Алавес» должен побеждать такого соперника. «Славным» идёт на пользу поддержка домашних трибун. Да и мотивация им явно помогает в сложные периоды. А где ещё набирать очки, если не в матче с таким аутсайдером? Поставим на победу хозяев за 1.70.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Факел» забьёт «Ахмату» за 1.72.

Ставка 2: победа дортмундской «Боруссии» с форой (-1.5) в игре с «Санкт-Паули» за 1.80.

Ставка 3: победа «Алавеса» в матче с «Вальядолидом» за 1.70.

Общий коэффициент: 1.72 Х 1.80 Х 1.70 = 5.26.