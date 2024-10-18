«Торпедо» — «Динамо». Игорь Ларионов — гениальный тренер

19 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» будет играть с московским «Динамо» на льду КРК «Нагорный». Начало – в 17:00 мск. Игорь Ларионов творит что-то невероятное. Его подопечные готовы снести любого соперника на своём пути.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» 19 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение бело-голубым. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.30. Шансы нижегородцев оценили в 2.55. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.78, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.05. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» (19.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Автозаводцы поймали кураж. Они лихо разбираются со своими соперниками. Честно говоря, было сложно представить, что подопечные Игоря Ларионова выйдут на такой высокий уровень в этом сезоне. Но у тренера всё получилось! Его команда готова сносить на своём пути любого, кто захочет помешать.

В восьми последних матчах «Торпедо» одержало семь побед. Единственное поражение нижегородцы потерпели от «Трактора» (4:5 ОТ). Да и то за пределами основного времени. Также напомним, что челябинцы тоже в отличной форме и возглавляют таблицу Восточной конференции. Матч между ними можно назвать потрясающим.

Практически каждая из семи побед была запоминающейся. Например, автозаводцы крупно обыграли «Амур» (7:2), унизили «Барыс» (10:1), победили обладателя Кубка Гагарина «Металлург» (5:4), а в последней встрече дожали «Нефтехимик» (5:4 ОТ).

Встреча с нижнекамцами получилась очень интересной. Нижегородцы вели 4:1, однако умудрились пропустить три шайбы подряд во второй половине третьего периода. В овертайме победный гол забил Кагарлицкий. Команда оказалась в большинстве и реализовала его. Не только молодое поколение приносит победы Ларионову в этом сезоне.

Хотя, конечно же, молодёжь впереди ветеранов. 18-летний Никита Артамонов возглавляет гонку лучших бомбардиров КХЛ с 17 (9+8) очками по системе «гол+пас». Благодаря таким перспективным хоккеистам «Торпедо» получается показывать тот хоккей, который так обожают болельщики – результативный, яркий и эмоциональный.

Даже как-то странно, что у букмекеров фаворитом в предстоящей игре идёт «Динамо». Этот регулярный чемпионат с трудом даётся подопечным Алексея Кудашова. Они занимают восьмую строчку в Западной конференции. Игра московского клуба нестабильна. Особенно тяжёло даются матчи с равными соперниками. Является ли «Торпедо» таковым? Несомненно.

В последних девяти матчах «Динамо» уступило ЦСКА (3:4 Б), «Трактору» (1:4) и «Металлургу» (3:5). К предстоящей игре бело-голубые подходят с серией из двух побед. Они обыграли «Салават Юлаев» (4:2) и крупно победили в московском дерби «Спартак» (5:0). Седрик Пакетт стал автором хет-трика в матче с красно-белыми.

Также в каждой из этих двух встреч набирал минимум очко Никита Гусев. Нападающий остаётся лидером московского клуба. В атаке всегда можно рассчитывать на его мастерство и точность бросков. В общем, дела у подопечных Алексея Кудашова налаживаются, но судить об этом по двум победам в последних играх – такое себе занятие.

«Торпедо» показывает бодрый хоккей на приличной дистанции. Когда автозаводцам тяжело – они играют на характере и выгрызают очки. Но нижегородцы не играли с московскими командами на протяжении 11 матчей. Поэтому брать напрямую победу подопечных Игоря Ларионова не станем.

Лучше всего поставить на тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.78. Минимум по восемь шайб забрасывалось в последних трёх встречах «Торпедо». Заметно, что автозаводцам уже тяжеловато поддерживать темп, но они не сдаются и не расслабляются. «Динамо» тоже набирает ход. Особенно это заметно по первой тройке нападающих. Ждём результативной игры!

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.78.