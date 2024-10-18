«Динамо» Мх — ЦСКА. Николич напрасно ждёт от Пьянича чуда

Босниец нужен армейцам не для того, чтобы делать разницу. Его опыт и лидерские качества — вот что необходимо команде.

19 октября состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.81. Успех махачкалинцев оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» Мх — ЦСКА 19 октября 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Динамо» Махачкала — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 2.45.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — ЦСКА (19.10.2024)

19 октября состоятся четыре матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В самом позднем из них на стадионе «Анжи-Арена» померяются силами махачкалинское «Динамо» и ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Махачкалинское «Динамо» продолжает покорять сердца нейтральных болельщиков. За игрой клуба, который в прошлом сезоне выступал в Первой лиге, просто невозможно наблюдать без восхищения. Сине-белые всегда борются до конца и смотрятся как единый механизм.

Кто ещё способен дисциплинировать команду так, как Хасанби Биджиев? В 11 встречах в чемпионате России она пропустила девять мячей, что для аутсайдера просто прекрасный показатель. Защищаются махачкалинцы с завидной сплочённостью.

С результативностью дела обстоят хуже. Подопечные Биджиева в каждом матче активно идут вперёд, заставляют напрячься даже оборону располагающихся в верхней части турнирной таблицы РПЛ команд. Проблема в том, что бо́льшую часть создаваемых моментов махачкалинское «Динамо» не реализует.

Приобретение Гамида Агаларова улучшило ситуацию, но не сильно. Форвард отметился забитым мячом в матче последнего тура первенства с «Факелом». Шамиль Газизов заявил, что скоро мы увидим настоящего Агаларова. Он признал, что нападающий ещё не набрал оптимальную форму.

Также не в лучшей форме находится новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич. Выступавший когда-то за топовые европейские клубы боснийский полузащитник с возрастом растерял бо́льшую часть навыков, которые отличали его от других элитных футболистов. Однако ему ещё есть что предложить болельщикам.

Большой опыт и индивидуальное мастерство Пьянича ещё окажут услугу Марко Николичу. Пока что у сербского специалиста дела идут сравнительно неплохо. Красно-синие располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. Они могут побороться за медали, но для этого необходимо набирать очки в матчах с фаворитами.

Москвичи проиграли всем трём располагающимся выше в турнирной таблице командам — «Краснодару» (1:2), «Локомотиву» (0:1) и «Зениту» (0:1). Ещё армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) и «Рубином» (1:1). Могут потерять очки и в предстоящей встрече.

Гостевой фактор у ЦСКА заметен. Не всегда, но чаще всего московская команда показывает на выезде неуверенный футбол. Она может допускать простые ошибки и хуже двигает мяч. В конце концов, не даром говорят, что болельщики — это 12-й игрок.

Заключить пари на то, что ЦСКА не проиграет махачкалинскому «Динамо» и тотал будет меньше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10. Крайне маловероятно, что встреча получится результативной. У армейцев оборона функционирует не хуже, чем у сине-белых. В 11 встречах в РПЛ они пропустили только семь мячей — меньше лишь у «Краснодара» и «Зенита».

Болельщики красно-синих многого ждут от трансфера Миралема Пьянича. Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сказал, что контракт с боснийцем был подписан клубом не для привлечения дополнительной аудитории, а чтобы дать результаты. Далеко не все с этим согласны. Хавбек — большой мастер, это бесспорно. Однако команде больше нужны его опыт, медийность и ментальные качества.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» Мх — ЦСКА 19 октября 2024 года

«Динамо» — очень неудобный соперник, прекрасно умеющий играть от обороны. Если бы лучше обстояли дела с реализацией, можно было бы проверить даже победу махачкалинцев. Их ни в коем случае нельзя недооценивать. Поэтому нет уверенности, что ЦСКА победит. Скорее всего, он выиграет с минимальным перевесом или будет ничья. В гостях армейцы редко выдают качественные выступления и нечасто радуют изобилием голов.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 1.5 мяча за 3.10.