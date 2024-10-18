«Бавария» — «Штутгарт». Гарри Кейн вдохновлён

19 октября состоится матч 7-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.38. Успех «швабов» оценён в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт» 19 октября 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Штутгарт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. В случае если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Если не забьют — сыграет коэффициент 2.80. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Штутгарт» (19.10.2024)

На 19 октября запланировано шесть встреч 7-го тура Бундеслиги. В самой поздней из них на стадионе «Альянц Арена» померяются силами «Бавария» и «Штутгарт». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Мюнхенская «Бавария» идёт к первому чемпионству после приобретения Гарри Кейна. Она возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. У «красных» столько же очков, сколько у располагающегося на втором месте «Лейпцига», но лучше дополнительные показатели.

Получится ли у подопечных Венсана Компани сохранить лидерство? В результатах наблюдается ухудшение. В последних двух турах в Бундеслиге мюнхенцы сыграли вничью с «Байером» (1:1) и франкфуртским «Айнтрахтом» (3:3), а ещё они уступили «Астон Вилле» (0:1) в Лиге чемпионов.

Удачно для «красных» наступило время международного перерыва. У Венсана Компани появилась возможность проанализировать ошибки и игру команды в целом. Плюс футболисты немного отвлекутся от трудностей на клубном уровне и получат дополнительную мотивацию от выступлений за сборную.

С новыми силами примется забивать Гарри Кейн. Он помог национальной команде уверенно обыграть на выезде Финляндию (3:1) в Лиге наций. К слову, тренером сборной Англии скоро станет Томас Тухель. Форвард с энтузиазмом отнёсся к этому событию. Он воодушевлён.

Насколько «Штутгарт» готов ко встрече с заряженным англичанином? В девяти матчах в составе «Баварии» во всех официальных турнирах Гарри Кейн забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Остановить его — задача не из простых.

Новый сезон складывается для «Штутгарта» не так удачно, как предыдущий. Команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. Несмотря на старания Себатьяна Хёнеса, она очень нестабильна.

Тренер отладил интересный атакующий футбол и укрепил боевой дух «швабов». Они хорошо настраиваются на важные матчи, но регулярно добывать хорошие результаты не получается. Где-то «Штутгарту» не хватает качества, где-то — везения, а в каких-то моментах — слаженности.

«Швабы» спокойно могут разгромить дортмундскую «Боруссию», но затем потерять очки во встречах с аутсайдерами и нестабильными середняками. Предугадать результаты матчей с участием подопечных Хёнеса проблематично.

Общей чертой «Баварии» и «Штутгарта» является уклон в нападение. Эти команды всё время идут вперед и много забивают, но нередко допускают ошибки и пропускают простые мячи. Поставить на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

Составить конкуренцию Кейну в плане результативности способен нападающий «Штутгарта» Эрмедин Демирович. В шести матчах в Бундеслиге босниец забил пять мячей. Посмотрим, получится ли у него превзойти лучшего бомбардира в истории сборной Англии в грядущем матче.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт» 19 октября 2024 года

Выявить фаворита не представляется возможным. У команд примерно одинаковые шансы на победу. Многое будет зависеть от того, насколько продуктивно они провели время, пока был международный перерыв. Поэтому предлагаем проверить верх по голам. С результативностью у обоих клубов всё прекрасно, и в то же время оборона у них частенько сбоит.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.82.