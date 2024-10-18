«Сельта» — «Реал». Трудности закалят Беллингема, Жуниора и Мбаппе

19 октября состоится матч 10-го тура Примеры «Сельта» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.60. Успех «небесных» оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Сельта» — «Реал» 19 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Сельта» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Реал» (19.10.2024)

19 октября состоятся четыре встречи 10-го тура чемпионата Испании. В самой поздней из них на стадионе «Абанка Балаидос» в городе Виго местная «Сельта» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Сельта» выиграла только два из семи последних матчей в Примере. Причём победила она располагающиеся в самом низу турнирной таблицы первенства команды — «Вальядолид» (3:1) и «Лас-Пальмас» (1:0). Также «кельты» сыграли вничью с «Жироной» (1:1).

Цели «небесных» остаются неизменными. Их главная задача — сохранить прописку в элитном дивизионе. Пока что Клаудио Хиральдес выполняет план. «Сельта» находится на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от располагающихся в зоне вылета клубов приличный.

Большой вклад в успехи привносит многолетний лидер «кельтов» Яго Аспас. В девяти встречах в Примере он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. К сожалению, грядущий матч нестареющий нападающий и Илаш Мориба пропустят. В игре последнего тура первенства с «Лас-Пальмасом» они схлопотали по красной карточке.

Комплектация состава у «Сельты» весьма скромная. У Хиральдеса и так был небогатый выбор, а теперь дела совсем плохи. Лидерские качества и неустанность Аспаса заряжали команду, помогали цепляться за очки в важных встречах. Хорошо только одно — что форвард дисквалифицирован только на один матч.

У «Реала» более глобальные проблемы. Во-первых, ему сильно докучают травмы. Во-вторых, в скандальную историю угодил Килиан Мбаппе. Клуб встал на сторону французского нападающего. Недавно он принял участие в общей тренировке, но за настрой футболиста остаются поводы переживать.

У Мбаппе возникли проблемы с адаптацией в мадридском клубе. Карло Анчелотти не может подобрать тактику так, чтобы использовать лучшие качества нападающего. В 11 матчах в составе «сливочных» во всех официальных турнирах Килиан забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Неплохо, но показатели должны быть ещё лучше.

Недавно «галактиокос» проиграли «Лиллю» (0:1) в Лиге чемпионов, и в чемпионате Испании они пока что располагаются только на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет три очка. Команде Карло Анчелотти нельзя терять очки в грядущем матче.

Есть для болельщиков «Реала» хорошая новость. Восстановился от травмы претендент на «Золотой мяч» — Винисиус Жуниор. Также ожидается возвращение в состав Тибо Куртуа.

Хорошо, что у Анчелотти в подспорье есть Джуд Беллингем. В этом сезоне полузащитник не радует результативностью так часто, как в прошлом, но его влияние на игру мадридцев трудно переоценить. Англичанин выполняет большой объём командной работы и ведёт за собой.

Поставить на победу «Реала» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Мадридцы подходят к игре не в лучшем виде, но «кельты» — удобный для них соперник. Как раз такой и нужен «сливочным», чтобы только восстановившиеся футболисты смогли вернуть форму.

Поддержка со стороны клуба должна приободрить Килиана Мбаппе. Французский нападающий в смятении. Болельщики соперника могут попробовать воспользоваться этим и попытаться спровоцировать игрока. Однако думается, что всё пройдёт для мадридцев гладко. Они просто обязаны уверенно побеждать на классе.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Сельта» — «Реал» 19 октября 2024 года

Если бы не дисквалификация двух важных игроков, «Сельта» представляла бы куда бо́льшую опасность для «Реала». Без Яго Аспаса она обесточена. У мадридцев не всё в порядке, но восстановление Жуниора от травмы значительно увеличивает их шансы на уверенную победу в предстоящем матче. Анчелотти сделает всё, чтобы в ближайшем будущем успеваемость команды возросла.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 1.5 мяча за 1.84.