«Барселона» — «Севилья». Флик оправдает похвалу Лапорты

Октябрьская международная пауза позади, возвращаемся к клубным делам. В воскресенье, 20 октября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Севилья». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Вывеска шикарная, если вы, конечно, следите за футболом в последние годы лишь поверхностно.

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Барселона» — «Севилья» 20 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.31, что даже в приближении переваливает за 75% вероятности. Победа «Севильи» же, несмотря на значимое на европейской арене имя команды, получила лишь коэффициент 9.00 — 11% вероятности. Ничейный исход котируется с коэффициентом 6.20.

Вместе с тем аналитики ждут результативного матча. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.45. Разница почти в 35% вероятности. При этом эксперты сомневаются в опасности нападающих гостей для обороны хозяев. Если забьют футболисты «Севильи», сыграет коэффициент 1.64 — всего 60% вероятности. Наиболее возможным видится счёт 2:0 в пользу «Барселоны».

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Севилья» (20.10.2024)

Минутная слабость, неожиданность, случайность и даже погрешность! Гостевое поражение «Барселоны» от «Осасуны» со счётом 2:4 в матче 8-го тура испанской Ла Лиги можно назвать как угодно. Факт в том, что на коллективе это практически никак не отразилось. По крайней мере видимых причин так полагать просто нет.

Сине-гранатовые сразу же настроились на швейцарский «Янг Бойз» (5:0) в Лиге чемпионов, а перед самой октябрьской паузой для сборных на выезде всухую разгромили «Алавес» (3:0), который вообще-то неплохо стартовал в нынешнем сезоне. Как видно, ни с обороной, ни с атакой у команды особенных проблем не наблюдается.

Перед 10-м туром «Барселона» возглавляла турнирную таблицу чемпионата Испании, оторвавшись от мадридского «Реала» на три очка. О ситуации в Лиге чемпионов пока говорить рано, но как минимум удалось реабилитироваться за поражение от «Монако» (1:2) в 1-м туре. И во всех этих заслугах можно хвалить в том числе и Ханс-Дитера Флика.

Разумеется, будем смотреть на дистанции, как поведёт себя каталонская команда — выдержит ли высокий уровень на протяжении всего сезона. Однако уже сейчас видно, что назначение немецкого специалиста на должность главного тренера принесло свои плоды. В конце концов, не зря же президент клуба Жоан Лапорта доволен его работой.

«Севилье», которая с сезона-2022/2023 выше 12-го места в испанской Примере не поднималась, будет очень тяжело конкурировать с такой «Барселоной» на её же поле. Севильская команда даже теперь не шибко впечатляет. В последних пяти турах добыла три домашние победы, но на выезде — поражение от «Алавеса» (1:2) и ничья с «Атлетиком» (1:1).

Показателен и тот момент, когда клуб по собственному желанию покинул Серхио Рамос. А ведь ветерану испанской обороны даже предлагали пожизненный контракт! Хотя и с защитником, и без него показатели не очень. Добавьте к этому пятиматчевую серию побед «Барселоны» в очных встречах при всего одном пропущенном мяче, и шансы гостей станут ещё меньше.

А вот какую ставку брать — вопрос. На лобовую победу хозяев дают слишком маленький коэффициент, а лезть в форы после паузы опасно. Да и в личных встречах каталонцы громили севильцев не так часто. Пожалуй, интересно выглядит комбинированный вариант «тотал меньше 3.5 мяча и «Барселона» не проиграет». Он заходил в 10 из 11 прошлых случаев.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и «Барселона» не проиграет за 1.94.