Экспресс с коэффициентом 7.32: Тьяго Мотта — молодец, а Эрика тен Хага пора менять

Эти выходные приготовили для нас множество интересных футбольных матчей. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.32.

Прогноз на матч «Байер» — «Айнтрахт»

Этот сезон для подопечных Хаби Алонсо складывается не настолько успешно, как предыдущий. Пока сложно сказать, смогут ли они бороться с «Баварией» и другими клубами Бундеслиги за чемпионство. Вроде и проиграл «Байер» всего одну встречу — «Лейпцигу» (2:3), но отстаёт от мюнхенцев на три очка. Последние два матча в первенстве «фармацевты» завершили вничью – как раз с «Баварией» (1:1) и «Хольштайном» (2:2).

«Айнтрахт» вполне способен продемонстрировать отличный футбол в игре с командой Хаби Алонсо. Франкфуртцы не проигрывают семь встреч подряд во всех турнирах. В отличие от «Байера», «орлы» победили «Хольштайн» (4:2), а с «Баварией» также сыграли вничью – 3:3. Правда, результативнее. Омар Мармуш набрал настолько великолепную форму, что забил больше остальных футболистов в Бундеслиге – восемь голов.

Очень странным выглядит выбор букмекеров в пользу «фармацевтов». Причём они считают их явными фаворитами. Мы же видим в «Айнтрахте» опасного соперника не только для «Баварии», но и для «Байера». Поставим на индивидуальный тотал «орлов» больше 1 мяча за 2.05.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»

Ужасно начал новый сезон «МЮ». Клуб располагается лишь на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, одержав всего две победы. Обыграли «красные дьяволы» «Фулхэм» и «Саутгемптон». Последние пять встреч во всех турнирах подопечные тен Хага не могут выиграть. По информации с разных источников, руководство вовсю ищет замену тренеру, но сам наставник это отрицает.

Даже «Брентфорд» показывает более интересный футбол, чем «МЮ». В последних семи матчах АПЛ одержал три победы и раз сыграл вничью. В минувшей встрече «пчёлы» выиграли у «Вулверхэмптона» (5:3).

Сможет ли «Брентфорд» сыграть в предстоящем матче не хуже «Манчестер Юнайтед»? Почему бы и нет! Если «пчёлы» и уступят, то вряд ли с разницей больше одного мяча. Но мы рассчитываем на ничью. Итоговый прогноз: победа «Брентфорда» с форой (+1) за 1.70.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио»

Тьяго Мотта отлично справляется с туринским клубом. Чёрно-белые ещё не проигрывали в этом сезоне. Особенно классно построил бывший тренер «Болоньи» игру «Ювентуса» в обороне. В Серии А «старая синьора» пропустила всего лишь один мяч в семи встречах. Правда, и забивает не так много – 10. А ещё часто играет вничью – четыре раза. Поэтому туринцы пока не возглавляют таблицу первенства.

У «Лацио» столько же очков, сколько у «Ювентуса» — 13. Римляне не могут похвастаться такой надёжной обороной, как у соперника. Они пропустили 11 голов в этом сезоне Серии А. Бело-голубые подходят к предстоящей встрече с серией из четырёх побед во всех турнирах. В каждой забивалось не менее трёх мячей.

Единственный шанс для подопечных Тьяго Мотты набирать очки в матчах с такими сильными соперниками – это надёжная оборона. «Лацио» побеждает за счёт того, что умеет извлекать выгоду в атаке. Однако перехитрить туринцев будет непросто. Скорее всего, «Ювентус» сможет как минимум рассчитывать на ничью, но голов много не будет. Поставим на то, что чёрно-белые не проиграют, а тотал будет меньше 2.5 мяча за 2.10.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: индивидуальный тотал «Айнтрахта» больше 1 мяча в игре с «Байером» за 2.05.

Ставка 2: победа «Брентфорда» с форой (+1) в матче с «МЮ» за 1.70.

Ставка 3: «Ювентус» не проиграет «Лацио» и тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

Общий коэффициент: 2.05 Х 1.70 Х 2.10 = 7.32.