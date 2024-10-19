«Нью-Джерси» — «Вашингтон». Время играет против Овечкина

В 39 лет трудно влиться в ритм нового сезона НХЛ. Тем более с таким тренером, как Карбери.

20 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 1.93. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон» 20 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Нью-Джерси» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» (20.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 20 октября состоится множество интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк померяются силами местный «Нью-Джерси» и «Вашингтон». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

«Нью-Джерси» очень здорово начал сезон. Укрепление состава и назначение Шелдона Кифа даёт плоды. «Дэвилз» выиграли в основное время пять из семи матчей. Победили они «Баффало» (4:1 и 3:1), как раз «Вашингтон» (5:3), показывающую характер «Юту» (3:0) и «Оттаву» (3:1).

Примечательно, что «Кэпиталз» подопечные Кифа обыграли на выезде. А ещё в той встрече не набрала очков главная звезда «Нью-Джерси» Джек Хьюз. Постепенно тонус 23-летнего талантливого нападающего, пропустившего остаток прошлого сезона из-за травмы, становится лучше.

Предсезонка «Дэвилз» настораживала плохими результатами, но в итоге Кифу всё же удалось хорошо подготовить команду к регулярному чемпионату. Бо́льшая часть ведущих хоккеистов «Нью-Джерси» пребывает в отличной форме. Остальные, в частности Хьюз, постепенно вливаются в ритм.

Трудности у «Дэвилз» возникают только в матчах с клубами, которые обладают ещё более мощной комплектацией состава. Середняков и аутсайдеров «Нью-Джерси» обыгрывает уверенно. Шелдон Киф будет продолжать развивать успех. Его команда создала неплохой задел на получение путёвки в плей-офф. Нужно продолжать в том же духе.

«Вашингтон», как ни странно, пока что тоже обозначает желание побороться за Кубок Стэнли. Перестройка не мешает Спенсеру Карбери радовать болельщиков сенсационными победами. После поражения от «Нью-Джерси» (3:5) его подопечные победили «Вегас» (4:2) и «Даллас» (3:2).

Плохо только, что никак не раскочегарится Александр Овечкин. Пока что на счету россиянина нет заброшенных шайб. Для того чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки, ему нужно забить 41 гол. Можно подумать, что капитан «столичных» вообще забыл о великой погоне. Во встрече с «Дэвилз» он не нанёс ни одного броска в створ.

Улучшения результативности россиянина в ближайшем будущем не предвидится. Карбери много экспериментирует. Он пробует использовать хоккеистов на разных позициях и в различных сочетаниях. У Овечкина и так плохой тонус, а тут ещё и приходится играть в непривычном амплуа.

В прошлом сезоне Александру понадобилось немало времени для того, чтобы начать забивать. Нападающему уже 39 лет. Он становится медленнее и хуже остальных вливается в ритм регулярки. Пока что Овечкин больше работает на команду и старается помочь добыть хорошие результаты.

В грядущем матче Овечкин вряд ли спасёт «Вашингтон» от поражения. Поставить на победу «Нью-Джерси» можно с коэффициентом 1.93. Во встречах с «Вегасом» и «Далласом» всё очень удачно сложилось для «столичных». Спенсер Карбери угадал с тактикой, у соперника мало что получалось. С Шелдоном Кифом такие фокусы не пройдут.

Стоит отметить, что на гостевые матчи с «Нью-Джерси» у «Кэпиталз» чаще всего получается настраиваться отменно. «Столичные» выиграли в основное время пять из шести последних очных встреч, проходивших в Ньюарке. Только вот текущий сезон «Дэвилз» сильно отличается от предыдущих.

Укрепление состава сильными и надёжными хоккеистами, а также назначение Кифа внесли в хоккей «Нью-Джерси» баланс, которого не хватало раньше. У Джека Хьюза полностью развязаны руки. У Александра Овечкина всё с точностью до наоборот.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон» 20 октября 2024 года

«Нью-Джерси» смотрится здорово. Он показывает гармоничный хоккей и уверенно обыгрывает команды классом ниже. «Вашингтон» нередко удивляет, но он нестабилен и не лучшим образом скомплектован. Несколько важных побед ничего не гарантируют. Карбери всё ещё в поисках. В этот раз его эксперименты могут привести к печальным последствиям.

Ставка: победа «Нью-Джерси» за 1.93.