Бахрам Муртазалиев — Тимофей Цзю. Русскому австралийцу придётся попотеть

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) состоится вечер профессионального бокса. Его главным событием станет поединок в первом среднем весе за чемпионский пояс по версии IBF между российским непобеждённым чемпионом Бахрамом Муртазалиевым и старшим сыном Кости Цзю – Тимом. Сможет ли русский австралиец вернуться на победный путь и стать чемпионом? Или же его карьера уже клонится к закату?

Дата и время боя Муртазалиев — Цзю

Поединок между Бахрамом Муртазалиевым и Тимофеем Цзю начнётся не ранее 6:30 мск 20 октября.

Где смотреть бой Муртазалиев — Цзю

Российские телезрители смогут посмотреть прямую трансляцию боя на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Бахрам Муртазалиев — Тимофей Цзю

Букмекеры считают явным фаворитом Цзю. Сделать ставку на его победу можно за мизерный коэффициент 1.20, а на его соперника дают котировку 4.90. На ничью можно поставить за 23.00.

Полный бой идёт за 2.09, а досрочное завершение поединка оценили в 1.70. На то, что бой завершится нокаутом, дают коэффициент 1.83.

Нокаута ждать не стоит

Тим Цзю находится в важнейшем моменте своей карьеры. Он потерпел первое поражение, и теперь неудача может пустить под откос все прошлые успехи. А как всё было хорошо! Тимофей завоевал чемпионский пояс WBO, должен был забрать ещё и титул по версии WBC в бою с Китом Турманом, но в последний момент того заменил Себастьян Фундора. Цзю принял эту замену… И проиграл двухметровому сопернику.

Всё было неплохо, но сильнейшее рассечение у Цзю уравняло шансы. В итоге Тимофей проиграл раздельным решением. И теперь нужно снова карабкаться на вершину. Благо, что Тимофей — обязательный претендент на титул по версии IBF.

А оспаривать этот титул ему предстоит с Бахрамом Муртазалиевым. Не самое известное имя для широкой общественности, но это хороший боксёр. Долгое время он был претендентом и должен был провести бой с Джермеллом Чарло. Тот боксировать с Бахрамом желанием не горел, а в итоге получил травму. Муртазалиев своим шансом воспользовался — нокаутировал экс-чемпиона Джека Кулкая и стал чемпионом. Теперь предстоит первая защита.

Букмекеры считают, что Цзю уверенно победит. Но мы бы не были так уверены в лёгком успехе представителя Австралии. Да, у Тима лучше, разнообразнее технический арсенал, у него больше опыта — он встречался с хорошими боксёрами. У Бахрама был же всего один статусный соперник — Кулкай, но лучшие времена немецкого боксёра давно прошли.

Тем не менее Бахрам — очень стойкий, волевой боец, который будет вкладываться в каждый удар. Плюс на его стороне антропометрия. Здесь Цзю нужно будет быть очень осмотрительным, и лёгкого нокаута ждать не стоит. Но в плане техники и выносливости Тимофей, вероятно, переиграет своего оппонента.

На кону карьера, поэтому форсировать события Цзю не будет. Учитывая стойкость Муртазалиева, мы склоняемся к победе австралийца по очкам. Коэффициент достаточно высокий — 2.57.

Ставка: победа Цзю по очкам за 2.57.