«Рубин» — «Динамо» М. Личка для Рахимова — непобедимый соперник

Отнять очки у москвичей — очень сложная задача. Как бы не готовился тренер казанцев, этого вряд ли будет достаточно.

20 октября состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.06. Успех казанцев оценён в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» М 20 октября 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют казанцы, сыграет коэффициент 1.40. Гол москвичей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» М (20.10.2024)

20 октября состоится матч, который закроет программу 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Силами померяются «Рубин» и московское «Динамо». Встреча должна была пройти в Казани, но была перенесена в Нижний Новгород. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

«Рубин» уверенно держится в середине турнирной таблицы чемпионата России. Рашид Рахимов неустанно работает над совершенствованием дисциплины и улучшением результатов клуба. Его подопечные всё реже теряют очки и чаще навязывают борьбу лидерам.

Как обычно, тренеру мешают различного рода трудности. Основная проблема — весьма ограниченные ресурсы. Усугубляется ситуация травмами. К предстоящему матчу казанцы подходят с очень важной кадровой потерей. Рашид Рахимов отправляет на лечение лучшего бомбардира и лидера команды — Мирлинда Даку.

Специалист заявил, что албанский нападающий не может продолжать выступать на уколах за клуб и национальную команду. Рахимов рассказал, что боль выводит Мирлинда Даку из психологического равновесия. Он считает, что форварду лучше взять паузу и провести лечение.

Рахимова мало волнуют последние показатели московского «Динамо». Он готовит подопечных к худшему, надеясь на лучшее. Тренер отметил высокий класс исполнительского мастерства футболистов бело-голубых. Он намерен тщательно проанализировать сильные и слабые стороны соперника.

Пока что Рашиду Рахимову ни разу не удавалось перехитрить Марцела Личку. В прошлом сезоне москвичи на выезде сыграли вничью с казанцами — 2:2, а дома победили со счётом 1:0. Во время международной паузы тренер «Рубина» делал акцент на восстановительных тренировках. Поможет ли это обыграть бело-голубых?

Московское «Динамо» держит в голове чемпионскую гонку, но отставание от конкурентов в лице «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» великовато. Марцелу Личке необходимо навёрстывать упущенное. Зачастую сборы его подопечные проводят продуктивно.

Во время международных пауз Личка много работает, разбирает соперников и отлаживает сыгранность между своими подопечными. Вследствие этого бело-голубые возвращаются с горящими глазами, хорошей физической подготовкой и показывают классный командный футбол.

Совсем недавно состав московского клуба пополнил 26-летний полузащитник Артур Гомес. В составе бело-голубых он провёл два матча в Кубке России, в которых забил один гол. Во время международной паузы у Лички было время для того, чтобы поднять уровень подготовки бразильца и подтянуть его ближе к основе.

Повышение конкуренции — необходимая мера. Во-первых, нужно не отставать от обладающих лучшей комплектацией состава соперников. Во-вторых, нельзя, чтобы игроки основы расслаблялись. Не помешает дополнительный стимул Константину Тюкавину. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром «Динамо», а в текущем забил только четыре мяча в 13 матчах.

Поставить на победу московского «Динамо» в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.06. Возможно, Марцел Личка так и останется для Рашида Рахимова непобедимым соперником. Чешский специалист как минимум не менее грамотно управляет резервами, чем наставник «Рубина».

Цель на грядущую встречу у бело-голубых — оправдаться за поражение в дерби с ЦСКА (1:2). Марцел Личка должен правильно настроить подопечных. Иначе о борьбе за золотые медали РПЛ можно будет забыть.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» М 20 октября 2024 года

«Рубин» крепок и неуступчив, но перенос матча в совокупности с потерей лидера — это серьёзный удар по шансам казанцев набрать очки. У футболистов московского «Динамо» выше уровень индивидуального мастерства, да и в плане командной игры бело-голубые как минимум не уступают.

Ставка: победа «Динамо» за 2.06.