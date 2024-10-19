«Рома» — «Интер». Мартинес и Тюрам наступают Хвиче на пятки

Миланцы нацелены обойти «Наполи» в турнирной таблице Серии А. Запала у них хоть отбавляй.

20 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Интер». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.84. Успех римлян оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Интер» 20 октября 2024 года

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Интер» (20.10.2024)

После небольшого международного перерыва возвращаемся к клубному футболу. 20 октября состоится пять встреч 8-го тура чемпионата Италии. В самой поздней из них на стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» примет «Интер». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

«Рома» выглядит менее интересно и конкурентоспособно, нежели в прошлом сезоне. Переход Ромелу Лукаку в «Наполи» и многим непонятное освобождение Даниэле Де Росси от обязанностей главного тренера заметно снизили шансы «джаллоросси» на завершение года на хорошей ноте.

Назначение Ивана Юрича и приобретение лучшего бомбардира минувшего розыгрыша чемпионата Испании Артёма Довбика пока что себя не оправдывают. «Волки» выиграли только один из четырёх последних матчей во всех турнирах. Причём победили они замыкающую турнирную таблицу Серии А «Венецию» (2:1).

Несмотря на то что встреча проходила в Риме, местами аутсайдер смотрелся лучше. Он нанёс больше ударов в створ, а также создал больше потенциально голевых моментов. По информации СМИ, руководство «Ромы» уже задумывается над тем, чтобы уволить хорватского специалиста и вернуть Даниэле Де Росси.

Пока что Иван Юрич у руля, но всё может быстро измениться. Боссы «Ромы» нетерпеливы. Увольнение хорвата будет выглядеть странно, ведь он ещё толком не освоился в клубе. Однако нельзя исключать вероятности, что в случае поражения в грядущем матче тренер лишится работы.

Отобрать очки у «Интера» — очень сложная задача. Действующий чемпион Италии смотрится собранно и везде поспевает. Миланцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от «Наполи» составляет два очка.

За много лет работы Симоне Индзаги построил команду, которая стабильно может бороться за золотые медали Серии А и преуспевает на международной арене. Сообщается, что итальянскому специалисту поступило предложение возглавить «Манчестер Юнайтед», но он предпочёл остаться.

У «нерадзурри» отличные перспективы. Команда пребывает в отличном настроении и показывает качественный футбол. Выделяются среди прочих Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес. Француз в семи матчах в Серии А забил семь мячей, на счету аргентинца два гола и одна результативная передача.

Звёздный нападающий Лионель Месси считает, что Мартинес заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой. Он отметил, что Лаутаро стал лучшим бомбардиром Кубка Америки. 27-летний нападающий забил победный гол в финале турнира. Кроме того, он помог «Интеру» выиграть скудетто и стал лучшим бомбардиром Серии А.

Список достижений у Мартинеса действительно впечатляющий. Прошлый сезон он провёл на высшем уровне. Впрочем, нужно сосредоточиться на настоящем. Поставить на то, что «Интер» победит «Рому», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. «Нерадзурри» выиграли семь из восьми последних очных встреч.

Перед Симоне Индзаги и его подопечными стоит цель — обойти в турнирной таблице «Наполи», за который небезуспешно выступает Хвича Кварацхелия. Действующий чемпион Италии мотивирован и очень хорошо настроен на предстоящий матч. В моральной готовности римлян после ряда игр с потерянными очками есть поводы усомниться.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Интер» 20 октября 2024 года

«Рома» нестабильна и не показывает качественного командного футбола. Поддержка трибун вряд ли поможет римлянам избежать поражения в матче с отлично собранным и стимулированным расположением в турнирной таблице «Интером». История очных встреч всецело на стороне миланцев. Всё ведёт к тому, что выиграют они и в этот раз.

Ставка: победа «Интера» за 1.84.