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Вулверхэмптон — Манчестер Сити: прогноз на матч АПЛ, 20 октября 2024 года, коэффициенты и ставки, прямой эфир, где смотреть

Экспресс с коэффициентом 8.66: Паоло Ваноли исправится, Холанд — надежда Гвардиолы
Максим Ермаков
«Атлетико» — «Леганес»: прогноз на матч Примеры
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«Торино» улучшит игру, а «Ман Сити» может рассчитывать на Эрлинга.

На выходных болельщикам всегда есть чем заняться. Можно провести время за просмотром классных футбольных матчей. Сегодня нас ждёт много интересных встреч. Мы отобрали три события, составили прогнозы и собрали экспресс с коэффициентом 8.66.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пока создаётся ощущение, что «волки» собрались в Чемпионшип. Команда располагается на предпоследнем месте в таблице АПЛ, набрав всего лишь одно очко. Никто в чемпионате Англии не пропускает больше «Вулверхэмптона» — 21 мяч. Последние пять встреч во всех турнирах обернулись для подопечных Гари О'Нила поражениями.

«Манчестер Сити» пытается забраться на первую строчку, которую считает своим законным местом. В этом сезоне «горожане» никому не проигрывали. Немного выбили их из колеи ничьи в матчах с «Арсеналом» и «Ньюкаслом». В последней встрече подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Фулхэм» (3:2). Эрлинг Холанд остаётся главной звездой команды. На его счету в первенстве уже 10 голов.

Встреча с «Вулверхэмптоном» — это отличный повод для норвежца пополнить свою копилку несколькими забитыми мячами. Соперник слишком слаб и плох. Наш прогноз: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.80.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Леганес»

Испания — Примера . 10-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Леганес
Леганес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матрасники» зачастили с ничейными результатами в этом сезоне Примеры. Пять из девяти встреч они завершили вничью. Зато нет поражений, и это радует. Жаль только, что в последних пяти матчах во всех турнирах «Атлетико» одержал лишь одну победу. Обыграл он «Сельту» (1:0). Уступил «Бенфике» (0:4) в Лиге чемпионов.

Но у «Леганеса» и таких результатов нет. Команде в принципе нечем гордиться. Её безвыигрышная серия насчитывает семь матчей. Радует лишь то, что на этом отрезке четыре игры завершились вничью. В минувшей встрече «пепинерос» сыграли вничью с «Валенсией» (0:0).

Интересно, что последние четыре очные встречи между «Атлетико» и «Леганесом» получились очень близкими. Две завершились вничью — 0:0 и 1:1, а остальные — победами «матрасников» — 1:0. С учётом того, что оба клуба в этом сезоне по пять матчей сыграли вничью, есть смысл поставить на победу гостей с форой (+1.5) за 1.75.

Прогноз на матч «Кальяри» — «Торино»

Италия — Серия А . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После ужасного начала нового сезона «Кальяри» взбодрился и не проигрывает три последних матча кряду. В Кубке Италии красно-синие победили «Кремонезе» (1:0), а в Серии А одолели «Парму» (3:2) и сыграли вничью с самим «Ювентусом» (1:1). Однако отметим, что сравнять счёт во встрече с «Юве» «сардинцам» удалось благодаря пенальти на 88-й минуте.

«Торино», совсем наоборот, сбавляет обороты. Какое-то время команда бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли даже радовалась первому месту. Она и правда была хороша. Однако последние три встречи проиграла. В Кубке Италии уступила «Эмполи» (1:2), а в Серии А потерпела поражения от «Лацио» (2:3) и «Интера» (2:3). Важно одно – «быки» забивают!

В этой встрече мы бы рекомендовали ставку на победу «Торино» за 2.75. Подопечные Паоло Ваноли не лишены идеи, они отлично смотрятся в атаке, просто немного поумерили пыл. «Кальяри» можно похвалить за классную игру с «Ювентусом», но, если бы не пенальти, быть поражению.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) в игре с «Вулверхэмптоном» за 1.80.

Ставка 2: победа «Леганеса» в матче с «Атлетико» с форой (+1.5) за 1.75.

Ставка 3: победа «Торино» во встрече с «Кальяри» за 2.75.

Общий коэффициент: 1.80 Х 1.75 Х 2.75 = 8.66.

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