Экспресс с коэффициентом 8.66: Паоло Ваноли исправится, Холанд — надежда Гвардиолы

На выходных болельщикам всегда есть чем заняться. Можно провести время за просмотром классных футбольных матчей. Сегодня нас ждёт много интересных встреч. Мы отобрали три события, составили прогнозы и собрали экспресс с коэффициентом 8.66.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

Пока создаётся ощущение, что «волки» собрались в Чемпионшип. Команда располагается на предпоследнем месте в таблице АПЛ, набрав всего лишь одно очко. Никто в чемпионате Англии не пропускает больше «Вулверхэмптона» — 21 мяч. Последние пять встреч во всех турнирах обернулись для подопечных Гари О'Нила поражениями.

«Манчестер Сити» пытается забраться на первую строчку, которую считает своим законным местом. В этом сезоне «горожане» никому не проигрывали. Немного выбили их из колеи ничьи в матчах с «Арсеналом» и «Ньюкаслом». В последней встрече подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Фулхэм» (3:2). Эрлинг Холанд остаётся главной звездой команды. На его счету в первенстве уже 10 голов.

Встреча с «Вулверхэмптоном» — это отличный повод для норвежца пополнить свою копилку несколькими забитыми мячами. Соперник слишком слаб и плох. Наш прогноз: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.80.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Леганес»

«Матрасники» зачастили с ничейными результатами в этом сезоне Примеры. Пять из девяти встреч они завершили вничью. Зато нет поражений, и это радует. Жаль только, что в последних пяти матчах во всех турнирах «Атлетико» одержал лишь одну победу. Обыграл он «Сельту» (1:0). Уступил «Бенфике» (0:4) в Лиге чемпионов.

Но у «Леганеса» и таких результатов нет. Команде в принципе нечем гордиться. Её безвыигрышная серия насчитывает семь матчей. Радует лишь то, что на этом отрезке четыре игры завершились вничью. В минувшей встрече «пепинерос» сыграли вничью с «Валенсией» (0:0).

Интересно, что последние четыре очные встречи между «Атлетико» и «Леганесом» получились очень близкими. Две завершились вничью — 0:0 и 1:1, а остальные — победами «матрасников» — 1:0. С учётом того, что оба клуба в этом сезоне по пять матчей сыграли вничью, есть смысл поставить на победу гостей с форой (+1.5) за 1.75.

Прогноз на матч «Кальяри» — «Торино»

После ужасного начала нового сезона «Кальяри» взбодрился и не проигрывает три последних матча кряду. В Кубке Италии красно-синие победили «Кремонезе» (1:0), а в Серии А одолели «Парму» (3:2) и сыграли вничью с самим «Ювентусом» (1:1). Однако отметим, что сравнять счёт во встрече с «Юве» «сардинцам» удалось благодаря пенальти на 88-й минуте.

«Торино», совсем наоборот, сбавляет обороты. Какое-то время команда бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли даже радовалась первому месту. Она и правда была хороша. Однако последние три встречи проиграла. В Кубке Италии уступила «Эмполи» (1:2), а в Серии А потерпела поражения от «Лацио» (2:3) и «Интера» (2:3). Важно одно – «быки» забивают!

В этой встрече мы бы рекомендовали ставку на победу «Торино» за 2.75. Подопечные Паоло Ваноли не лишены идеи, они отлично смотрятся в атаке, просто немного поумерили пыл. «Кальяри» можно похвалить за классную игру с «Ювентусом», но, если бы не пенальти, быть поражению.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) в игре с «Вулверхэмптоном» за 1.80.

Ставка 2: победа «Леганеса» в матче с «Атлетико» с форой (+1.5) за 1.75.

Ставка 3: победа «Торино» во встрече с «Кальяри» за 2.75.

Общий коэффициент: 1.80 Х 1.75 Х 2.75 = 8.66.