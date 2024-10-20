«Сан-Хосе» — «Колорадо». У Георгиева будет много работы

21 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» — «Колорадо». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.63. Успех «Шаркс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сан-Хосе» — «Колорадо» 21 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Сан-Хосе» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.65. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Колорадо Эвеланш» (21.10.2024)

Набирает обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 21 октября состоятся две встречи. В одной из них на льду стадиона «Эс-Эй-Пи-центр» померяются силами местный «Сан-Хосе» и «Колорадо». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Сан-Хосе» неплохо провёл предсезонку, но начало регулярного чемпионата НХЛ сложилось очень неудачно. «Шаркс» проиграли все пять матчей с общим счётом 11:22. Скорее всего, они вновь финишируют в самом низу сводной таблицы НХЛ.

У «Сан-Хосе» есть перспективная молодёжь. Лучше прочих во время предсезонки проявил себя Данил Гущин. В четырёх матчах он набрал целых девять очков. Особенно здорово 22-летний нападающий выступил во встрече с «Вегасом» (6:5). Он оформил пента-трик из результативных передач.

Ещё интересно понаблюдать за Климом Костиным. Под занавес прошлого сезона он здорово прибавил. 25-летний защитник частенько радовал результативностью. В новом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ он пока что получает мало игровой практики и пользуется временем на льду не лучшим образом.

В целом от «Шаркс» не ожидается прорыва и хороших результатов. Это очень посредственная команда, которая является одним из главных поставщиков очков в лиге. Она может радовать сенсациями, когда показательно выступает молодёжь, но случается это крайне редко.

«Колорадо» как раз нужен такой соперник. В последнее время дела у «Эвеланш» идут неважно. Важные кадровые потери, в частности дисквалификация Валерия Ничушкина, поставили их в крайне неприятное положение. Команде не хватает игроков, которые обеспечивали бы крепость в обороне.

Подопечные Джареда Беднара проиграли четыре матча подряд с общим счётом 13:25. После этого они победили «Анахайм» (4:3 ОТ). В выступлениях хоккеистов «Колорадо» напрочь отсутствует уверенность. Они не чувствуют надёжности за спиной.

Вопросы есть как к Александру Георгиеву, который не справился с большим количеством несложных бросков, так и к защитникам «Эвеланш». Джаред Беднар даже не пытается решить проблему. Он продолжает делать ставку на атакующий стиль и индивидуальное мастерство лидеров клуба.

Натан Маккиннон, Кейл Макар и Микко Рантанен набирают очки практически в каждом матче. Защита соперников просто не в силах сдержать таких больших мастеров, да ещё и обладающих столь потрясающей сыгранностью. Грядущий матч для них — настоящий подарок.

«Сан-Хосе» очень много пропускает. Он может ответить на несколько заброшенных шайб, но избежать разгромного или даже крупного поражения у «Шаркс» вряд ли получится. Поставить на победу «Эвеланш» и тотал больше 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.04.

Для «Колорадо» есть новости. Трудно сказать, положительные они, нейтральные или отрицательные. Неизвестно, простит ли команда Валерия Ничушкина за то, что он подводит в самые ответственные моменты последние несколько лет. Хочется верить, что «Эвеланш», несмотря ни на что, не бросят своего.

Сообщается, что в восстановлении россиянина по Программе помощи игрокам НХЛ есть прогресс. Заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли считает, что Ничушкин вернётся к общим тренировкам ещё до того, как ему будет разрешено вернуться к играм за клуб. Не исключено, что «Эвеланш» история внутренней борьбы Валерия воодушевит.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Сан-Хосе» — «Колорадо» 21 октября 2024 года

«Сан-Хосе» — явный андердог. Вряд ли он окажет серьёзное сопротивление и доставит проблемы «Колорадо». «Шаркс» обладают слишком скромной комплектацией состава. Они очень много пропускают. Мощное техничное нападение «Эвеланш» этим воспользуется. Ждём, что подопечные Беднара одержат результативную победу.

Ставка: победа «Колорадо» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.04.