«Адмирал» — «Спартак». Жамнов проработает ошибки

21 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Спартак». Начало игры — в 12:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.96. Шансы клуба из Владивостока эксперты оценили в 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Адмирал» — «Спартак» 21 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Адмирал» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.80. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.50. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Адмирал» Владивосток — «Спартак» Москва (21.10.2024)

21 октября в КХЛ состоится много интересных встреч. В самой ранней из них на льду стадиона «Фетисов-Арена» во Владивостоке местный «Адмирал» примет московский «Спартак». Первое вбрасывание запланировано на 12:30 мск.

«Адмирал» отлично начал сезон, но после яркого старта у команды резко закончилась энергия и ухудшились результаты. Она выиграла только два из девяти последних матчей. В обоих случаях клуб из Владивостока победил нестабильную «Ладу» (2:0 и 5:3).

Леонид Тамбиев в оправдание заявил, что его подопечным приходится преодолевать большие расстояния для того, чтобы сыграть на выезде. Действительно ли главная причина плохих показателей заключается в этом? Дома команда из Владивостока тоже нередко выдаёт провальные выступления.

Безусловно, длительные перелёты отнимают много сил и сказываются на моральной готовности. Однако, если бы у «Адмирала» было больше ресурсов, он бы не выдохся так быстро. У клуба из Владивостока есть характер и целеустремлённость. Хорошо бы эти качества дополнить увеличением глубины и качества состава.

Мотивирует «Адмирал» наличие шансов на выход в плей-офф. Он располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Клубу из Владивостока на руку то, что сразу у нескольких фаворитов большие проблемы. Однако и самому расслабляться нельзя. Нужно пользоваться моментом, стараться как можно чаще набирать очки.

«Спартаку» будет непросто обыграть «Адмирал», но вероятность победы москвичей большая. Они пребывают на подъёме. Клуб расположился на третьей строчке в сводной таблице КХЛ. Он проиграл только 6 из 17 матчей, причём дважды уступил в серии послематчевых буллитов.

А ещё красно-белые без шансов потерпели крупное поражение в дерби с «Динамо» (0:5) из-за отсутствия по состоянию здоровья Алексея Жамнова. Несмотря на риск усугубить болезнь, тренер решил отправиться с «народной командой» на выездную серию.

Пока что это приносит отличные плоды. «Спартак» победил «Авангард» (6:5) и «Амур» (5:4). Правда, настораживает большое количество пропущенных голов. Во встрече с омским клубом красно-белые умудрились пропустить четыре шайбы за семь минут. Жамнов не нашёл этому объяснения.

Тренер заявил, что его подопечные просели в дисциплине, пропустили много шайб из-за простых ошибок. Понимание проблемы — это хорошо, но для её решения не предпринимается мер. В следующем матче с «Амуром» красно-белые снова совершили много простых ошибок.

Команда вынуждает Жамнова ругаться и ужесточать меры. Что ж, это он умеет неплохо. Даже после победы в матче с действующим чемпионом — «Металлургом» (4:3) — специалист устроил подопечным разнос за некачественную игру. Он не потерпит недисциплинированности. Ошибки будут устранены.

Заключить пари на победу «народной команды» в грядущем матче в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Красно-белые выиграли пять из семи последних официальных очных встреч, хотя четыре из них проходили во Владивостоке.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Адмирал» — «Спартак» 21 октября 2024 года

«Адмирал» — не команда для битья. Он умеет настраиваться на большие матчи и доставлять проблемы фаворитам. Да только дефицит ресурсов частенько перечёркивает все старания тренерского штаба. «Спартак» на ходу. Даже несмотря на ошибки, он стабильно добывает хорошие результаты. Если Жамнов ещё и устранит неполадки, то будет вообще красота.

Ставка: победа «Спартака» в основное время за 1.96.