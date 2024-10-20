«Витязь» — СКА. Евгений Кузнецов остудит пыл «богатырей»

21 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» будет играть со СКА на льду «Арены-Балашиха». Начало – в 19:00 мск. «Богатыри» набрали приличный ход, но по силам ли им прервать победную серию петербуржцев?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — СКА 21 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение армейцам с Невы. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.70. Шансы «богатырей» оценили в 3.95. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.07. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Витязь» — СКА (21.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Павла Десяткова смогла выйти на новый уровень и показывает качественный хоккей. Откровенно говоря, результаты, которые добывает «Витязь», впечатляют и удивляют. «Богатыри» выиграли шесть из восьми последних матчей. Уступили только московскому «Динамо» (0:3) и «Автомобилисту» (1:3).

Победы во встречах с «Барысом» (2:0), «Куньлунем» (7:2) и «Сочи» (4:2 и 3:2 ОТ) кажутся обычным делом. В силах подопечных Десяткова обыгрывать таких соперников, которые находятся не в лучшей форме. Уважения достойны выигранные матчи у «Локомотива» (2:1) и «Металлурга» (2:0).

В игре с железнодорожниками «Витязь» обе шайбы забросил в первом периоде, а потом оберегал счёт. Максиму Дорожко пришлось нелегко. Он отразил свыше 40 бросков. Во встрече с «Магниткой» «богатыри» открыли счёт в первом периоде и по привычной схеме удерживали преимущество. Точка была поставлена в третьем периоде, когда команда Десяткова забила второй гол.

Впрочем, огромная заслуга за этот результат лежит вновь на плечах Максима Дорожко. Но также стоит отметить остальных хоккеистов, которые не боялись ловить большое количество шайб на себя. Заметно, что «Витязь» готов жертвовать собой ради результата.

У СКА не всё так гладко, как хотелось бы. Команда, у которой отличная глубина состава и немало известных хоккеистов, нередко разочаровывает болельщиков. Армейцы с Невы находятся на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от «Локомотива» составляет семь очков.

В трёх последних матчах СКА одержал победы. Но если он обыграл «Автомобилист» (5:2) вполне убедительно, то следующие две встречи получились тяжёлыми. Сначала подопечные Романа Ротенберга одолели «Нефтехимик» (3:2 ОТ), а затем и ЦСКА (5:4 ОТ). Петербуржцы позволили москвичам отыграться, когда вели 4:2.

Единственное, чем остался недоволен Евгений Кузнецов, это недостатком страстей в дерби. Он рассчитывал, что будет больше стычек, силовых приёмов, драк и тому подобного. Сам бывший игрок «Вашингтона» отдал два голевых паса во встрече с ЦСКА. Для него игра стала четвёртой подряд с результативными действиями.

Кажется, Кузнецов набрал оптимальную форму. Дальше будет только лучше. Да и в целом у Ротенберга играет вся команда. Пусть не так самоотверженно, как у Десяткова, но зато системно и уверенно. «Богатыри» не позволят обыграть себя с разгромным счётом. Особенно если выбор тренера на воротах будет сделан в пользу Дорожко. Но и на победу в такой игре сложно рассчитывать. Наша ставка будет сделана на то, что СКА не проиграет, а тотал будет меньше 6.5 шайбы, за 1.90.

Ставка: СКА не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.90.