«Куньлунь» — «Металлург». Разин подтолкнёт Кравца к отставке

21 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Металлург». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.78. Шансы клуба из Пекина эксперты оценили в 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Металлург» 21 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Куньлунь» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Пекин — «Металлург» Магнитогорск (21.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

21 октября в КХЛ состоится много интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Арена-Мытищи» померяются силами «Куньлунь» и действующий чемпион — магнитогорский «Металлург». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

«Куньлунь» выиграл только 6 из 17 матчей. Клуб из Пекина расположился на предпоследней строчке в турнирной таблице Западной конференции. У него столько же очков, сколько у идущего на последнем месте «Сочи», но малость лучше дополнительные показатели.

В последнем матче «драконы» без шансов разгромно уступили в «Новом дерби» сочинцам со счётом 0:4. Примечательно, что все семь предыдущих очных встреч «Куньлунь» выиграл. Такими темпами Михаил Кравец рискует лишиться работы. У него совершенно ничего не получается.

От назначения специалиста в клуб из Пекина ждали многого. Предполагалось, что он сумеет сделать из аутсайдера как минимум крепкого середняка. Пока что наблюдается обратная динамика. Из просто крепкого андердога, который время от времени мог удивлять и радовать яркой игрой, «Куньлунь» превращается в главного поставщика очков.

«Драконы» демонстрируют невнятный хоккей. Они создают мало моментов, и при этом сами многое позволяют соперникам у своих ворот. В 17 встречах «Куньлунь» забросил 38 шайб, а пропустил 63. И это при том, что бо́льшая часть голов была забита им в матчах с располагающимися в нижней части сводной таблицы КХЛ командами.

«Металлург» — явный фаворит. У него было плохое начало сезона, но Андрей Разин быстро привёл подопечных в чувство. «Магнитка» проиграла только три из девяти последних матчей. Уступила она «Торпедо» (4:5), «Ак Барсу» (0:5) и набравшему отличный ход «Витязю» (0:2). Все остальные встречи выиграла в основное время.

По мнению российского тренера Владимира Плющева, неудачное начало нового розыгрыша регулярки связано с недостаточно качественным анализом прошлого сезона и скандальным инцидентом с участием Разина. Он подчеркнул, что хамское отношение главного тренера к болельщикам и коллегам по цеху отложило отпечаток на команде.

Возможно, Плющев прав, но важно другое. Андрей Разин исправляется. Он стремительно навёрстывает упущенное. Специалист поставил перед подопечными чёткую цель — вернуться на первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Пока что получается не всё. У «Магнитки» очень плохо работает большинство, плюс защитникам приходится принимать много бросков на себя, что периодически приводит к травмам. Разину необходимо улучшить эти аспекты игры. Иначе команда не сможет защитить звание чемпиона КХЛ.

Начинать исправляться Разину нужно уже сейчас. Отставание от лидеров растёт, и во многих аспектах они выглядят предпочтительнее. «Магнитке» требуется наверстать многое. Поставить на то, что она обыграет «Куньлунь» и тотал будет больше 4.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03.

Команда из Магнитогорска выиграла пять из шести последних очных встреч, и в четырёх из них команды на двоих забросили не менее пяти шайб. Ещё в одном матче «драконы» победили в серии послематчевых буллитов. В этот раз им вряд ли удастся зацепиться за очки.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Куньлунь» — «Металлург» 21 октября 2024 года

У «Куньлуня» всё очень плохо. Он постоянно терпит поражения и много пропускает. Вполне вероятно, вскоре Михаил Кравец будет отправлен в отставку. Его установки не выполняются «Ред Стар». У «Металлурга» есть проблемы, но они чаще всего проявляются в матчах с сильными соперниками. С клубом из Пекина у магнитогорцев очень редко возникают какие-либо трудности.

Ставка: победа «Металлурга» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.